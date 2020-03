FOTO Rodičom sa predčasne narodil syn: Keď zistili, kto sa o neho stará, padli z toho na zadok

Zdroj: Facebook/Renata Freydin

NEW BRUNSWICK - Renata Freydinová a jej snúbenec David Caldwell netušili, čo očakávať, keď Renata porodila o desať týždňov skôr. Vo Fakultnej nemocnici Sv. Petra v New Jersey však pracovala pôrodná sestra Lissa McGowanová, ktorá im so všetkým pomohla. Navyše o nej potom zistili ohromujúcu vec. Rodičia to považujú za osud a vedia, že ich dieťa je v dobrých rukách.