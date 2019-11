Rozprávkové Vianoce pre Slovenku Lenku (41): V Británii vyhrala megajackpot, z tej sumy odpadnete!

Život Stevea a Lenky Thomsnových sa obrátil naruby. Dvojica žijúca v mestečku Selsey v západnom Sussexe, ktorá spoločne vychováva tri deti, si totiž prilepšila o neuveriteľnú sumu 122 miliónov eur. Ide o deviatu najvyššiu výhru v histórii Národnej lotérie vo Veľkej Británii. Správu prinieslo viacero médií, medzi nimi aj portál Sky News.

Manželia majú dôvod na úsmev. Zdroj: TASR/AP

Steve, ktorý tiket podal, pracuje ako stavbár. Aj keď sa z neho stal zo dňa na deň boháč, z práce zatiaľ neodíde. Ešte pred Vianocami chce dokončiť všetko, čo začal. Prisľúbil to aj zákazníkom.

Je zaujímavé, že výherný žreb si pozrel len preto, lebo čakal na kolegu, ktorý meškal. Bolo to až tri dni po tom, ako vyhlásili víťazné čísla - 8, 10, 15, 30 a 42. Rodina však uhádla aj takzvané Lucky Stars číslice, ktorými boli 4 a 6.

"Nie som si istý, či som sa vôbec pozrel na prvé dva riadky. Vyskočil tretí a okamžite som mohol povedať, že sa všetky zhodujú. Začal som sa triasť. Vedel som, že ide o veľkú výhru, ale nevedel som, čo budem robiť," opísal prvé pocity Steve. Podľa jeho slov takmer dostal infarkt.

Lenka zo Slovenska

Sympatická Lenka (41), ktorá pracuje ako asistentka v obchode, nezaprela pred novinármi svoje korene. Vyjadrila sa, že vďaka peniazom budú cesty do jej domoviny omnoho dostupnejšie. "Nielenže sa môžem s mojou rodinou vídať častejšie, ale môžeme si tiež urobiť ďalšie sviatky, možnože niekde v teple, na pláži," načrtla.

Pravdepodobne z toľkej radosti, si spočiatku ani nevšimla, koľko núl má na chvoste ich výhra - 105 miliónov libier si v prvých okamihoch zamenila za sumu 105-tisíc.

Ratolesti nelenili

Pár vychováva dvoch synov vo veku 10 a 15 rokov. Majú tiež osemročnú dcérku. Rodičia po výhre rozhodne doprajú aj svojim ratolestiam. Trojica však samozrejme nelenila a o darčekoch, ktoré by potešili ich srdiečka, už stihli pohotovo informovať.

Medzi požiadavky patrí napríklad auto značky Tesla, po ktorom túži mladší syn. Vôbec mu nevadí, že za volant si nesadne ešte pár rokov. To však otec aj tak hneď zatrhol. Dcérka je menej náročná, chcela by ružový iPhone. Steve ale prezradil, že deťom už vysvetľoval, že ak niečo chcú, musia si na to zarobiť.

Hlava rodiny tiež predostrela, že peniaze investujú do domu, aby mohlo mať každé z detí vlastnú izbu. Práve po tom piští srdce 15-ročného syna. Neplánujú sa odsťahovať ďaleko, chceli by ale viac priestoru. "Chcel by som vybudovať niečo vlastné, ale teraz sa pozrieme po domoch, ktoré sú v ponuke na internete. Taktiež podporíme naše rodiny a to tak, že im kúpime ich domy," povedal Steve, ktorý by rád zostal v mestečku, kde bývajú. Aj pre komunitu by chcel byť "rozumne veľkorysý."

Sú spolu 17 rokov

Slovenka a jej súčasný manžel sa zoznámili v čase, keď Lenka študovala. Mladá žena totiž odišla za vzdelaním práve do Veľkej Británie. Tam si napokon založila rodinu. K osudnému stretnutiu s jej milovaným došlo v miestnom centre voľného času. Sú spolu už 17 rokov.

Tieto Vianoce však budú pre celú rodinu výnimočné. A doslova bohaté. "Nie som si istý, čo budeme robiť. Ja nebudem variť, mama nebude variť, Lenka nebude variť," zavtipkoval Steve.