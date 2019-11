Ako sa smetiar stal milionárom: Nečakané bohatstvo mu prinieslo prostitútky, drogy a tvrdý pád

Len jednu libru (v tom čase 1,50 eura) stál podľa britského denníka Mirror žreb, ktorý si kúpil smetiar na polovičný úväzok a polosirota Mickey Carroll v Staffhame v novembri 2002. Rozbil jackpot a vyhral takmer desať miliónov libier, vtedy 15 miliónov eur. Zdroj: FB/L. Y. L.

Jednoduchý chlapec z východného Anglicka si zrazu mohol kúpiť všetko – a hneď to urobil: domy, autá, drogy, ženy, nevhodných priateľov. „Ráno som stiahol tri linky kokaínu a vypil som pol fľaše vodky. Potom som vstal,“ spomína Carroll v rozhovore pre britský denník.

Pozýval priateľov na drahé dovolenky, išiel s nimi do bordelu, platil všetko a za všetkých. Manželstvo s láskou zo školy Sandrou sa mu rozpadlo. Carroll tvrdí, že mal sex so 4-tisíc prostitútkami. Kúpil si vidiecky dom, zničil ho. Na mol opitý strieľal prakom do okien a rozbíjal ich. Pobil sa. Dostal sa do basy. V roku 2013 boli peniaze konečne preč. Tri mesiace spával v útulku pre bezdomovcov a pracoval na bitúnku. Zdroj: FB/L. Y. L.

Dnes žije v prenajatom byte v istom malom škótskom meste a pracuje ako obchodník s uhlím desať hodín denne sedem dní v týždni. Nie je z toho nešťastný. „Som rád, že som stále nažive,“ hovorí Carroll. „Nič zlé sa vlastne nestalo. Prežil som najlepších desať rokov svojho života – len za jednu libru.“

​Lotto vraj hrá už iba málokedy.