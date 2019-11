Švajčiari vyrobili zubné kefky z bioplastu od slovenských vedcov: FOTO V pláne je ale oveľa viac!

STU je dôkazom, že slovenská veda má potenciál a oplatí sa do nej investovať

Je to oficiálne! Bioplast, zaregistrovaný aj ako nonoilen, sa pomaly, ale isto začína stávať ekologickým materiálom svetového formátu. „Sme hrdí, že Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU v Bratislave môže ísť príkladom. Dnes (17.9.) Vám chceme predstaviť našu mimoriadne efektívnu spoluprácu s firmou PANARA, vďaka ktorej môže súčasný svet pracovať s ekologickým materiálom registrovaným ako nonoilen,“ pochválila sa univerzita.

Zdroj: FB/FCHPT - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Prvé zubné kefky z bioplastu uzreli svetlo sveta, v pláne sú aj rozložiteľné vlákna

Tím CURAPROX sa spojil s firmou PANARA a s profesorom Pavlom Alexym z FCHPT STU. Ich cieľom bolo vyvinúť verziu obľúbenej zubnej kefky, ktorá bude zdravá, kvalitná a zároveň neškodná pre prírodu. „Prvý krok sa podaril, no cesta je ešte dlhá,“ povedal Alexy pre magazín Apríl od CURAPROX, ktorý stál pri zrode prvých zubných kefiek CURAPROX z bioplastov. Priznal, že veľkou výzvou sú vlákna aj možnosť rozkladu v domácom prostredí. „Veľmi rád by som prispôsobil druhú generáciu zmesi na to, aby kefka bola rozložiteľná aj v domácom komposte. Čaká nás ešte veľa práce, no nie je to nemožné. Táto zmes prvej generácie nie je vyrobená špeciálne pre kefky. Je vyvinutá pre technológiu vstrekovania, ktorou sa kefky vyrábajú, a tak sme predpokladali, že by mohla fungovať a funguje,“ doplnil profesor.

Rúčku zubnej kefky tvorí materiál NONOILEN®. Ten vychádza z plastov, ktoré sú vyrobené len z prírodných obnoviteľných surovín, a je schopný biorozkladu v priemyselnom komposte a v elektrickom kompostéri. „Materiál tvorí kyselina polymliečna, polyhydroxybutyrát a malé množstvo ekologického, zdravotne neškodného zmäkčovadla. Najčastejšie využívame citráty, čo sú estery kyseliny citrónovej. Nechceme si to pokaziť žiadnymi ekologicky nevhodnými aditívami. Okrem týchto zložiek sú tam ešte veľmi malé drobnosti, o ktorých však nemôžeme hovoriť, ale tiež ide o prírodné, ekologicky neškodné prísady,“ objasnil Alexy.

Nonoilen ako „non oil (v preklade bez ropy)“ je unikátny bioplast využiteľný rovnako ako bežný plast, ale na rozdiel od súčasne používaných plastov je plne ekologický, vyrobený z obnoviteľných zdrojov a biodegradovateľný v prírodných podmienkach.

Naši vedci dali hlavy dokopy

Nonoilen je výsledok spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko strán. „Myšlienka sa zrodila pred mnohými rokmi, kedy sa skupina vedcov z FCHPT a zo SAV - Ústavu polymérov - začala zaoberať ekologickými polymérnymi zmesami,“ vysvetlila FCHPT STU vo svojej tlačovej správe.

Výskumné aktivity dominantne realizované tímom profesora Pavla Alexyho z STU boli zavŕšené podaním prihlášky vynálezu, ktorý bol ocenený Zlatou medailou na prestížnom medzinárodnom veľtrhu vynálezov a technológií Technomart 2012 v Taipei. Licenciu na využívanie tohto riešenia kúpila od SAV spoločnosť PANARA s.r.o , ktorá v roku 2006 definovala svoju environmentálnu víziu a začala sa orientovať na vývoj a produkciu nových ekologických plastov.

V oblasti bioplastov fakulta využíva svoj vedecký potenciál, v čom ju technicky a ekonomicky podporuje PANARA, ktorá si na druhej strane ako predstaviteľ podnikateľskej sféry vie vytvoriť vhodné podmienky pre aplikovaný vývoj podporovaný fakultou a implementáciu výskumu do priemyselnej výroby.

Vďaka vzájomnej podpore nielen vznikol, ale je i komerčne využitý materiál, ktorý svojimi vlastnosťami predstavuje ozajstné riešenie úplného ekologického využitia plastov, a to v celom životnom cykle - od výroby až po odpadové hospodárstvo. V súčasnosti je Nonoilen testovaný a pilotne uvádzaný do praxe vo viacerých slovenských aj zahraničných firmách.