Neuveriteľný skutok kaderníčky Ľubky: FOTO Za toto ju obdivuje vyše tisíc Slovákov, a čo vy?

Do občianskeho združenia Vagus prednedávnom zavítala kaderníčka Ľubka, ktorá v ňom strávila poludnie, aby ľuďom bez domova dopriala nový strih.

Zdroj: FB/Vagus

„Pani kaderníčka Ľubka prišla s nápadom, že by mohla jedno popoludnie prísť k nám do Domca a dopriať nový strih zadarmo ľuďom, ktorí nás denne navštevujú. No a záujem a radosť boli obrovské,“ napísalo združenie na svojom facebookovom účte s tým, že takúto formu pomoci si nesmierne váži a cení.

Dobrosrdečnej kaderníčke vyjadrilo obdiv viac ako 1,2-tisíca ľudí. Niektorí jej adresovali aj pochvaly. „Pani Ľubka je mega super za to, čo robí,“ okomentovala príspevok Jana. „Toto by urobila máloktorá kaderníčka, kaderník. Skláňam sa pred pani Ľubkou,“ poznamenala zas Darina. „Som vďačná, že ešte stále existujú ľudia, čo majú srdce a chuť pomáhať,“ reagovala Sandra.

