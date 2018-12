Komora exekútorov upozorňuje: Pred Vianocami sa zbytočne nezadlžujte, môže to skončiť zle

Problémom pritom nemusí byť len vzatie si pôžičky, ale aj ručenie za pôžičku niekomu inému. Uvádza sa to v stanovisku Slovenskej komory exekútorov, ktoré poskytla jej hovorkyňa Stanislava Kolesárová. Odhadom je v súčasnosti na Slovensku až viac ako 3,5 milióna exekučných konaní, z ktorých je približne milión starší ako päť rokov. V tejto súvislosti pripravuje novú legislatívu aj Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré chce zastaviť staré spisy zo zákona. Veritelia však budú môcť vymáhať svoje pohľadávky opätovne, ale podľa nového systému, keď exekučné konania rieši iba Okresný súd v Banskej Bystrici.

"Vianočné obdobie je nabité emóciami, ktoré niekedy môžu ovplyvniť racionálnu úvahu občana, či zvládne splácanie nového záväzku. Navyše, masívne reklamy bánk i pôžičkových spoločností predstavujú pôžičku pred Vianocami ako niečo prirodzené, čo k sviatkom priam patrí. Nie je to však tak - Vianoce a túžba obdarovať svojich najbližších by nemali byť dôvodom, pre ktorý sa ľudia zadlžujú," uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová. Ak človek neodhadne svoje schopnosti splácať riadne dlhy, prípadne mu to znemožní neočakávaná životná udalosť, môže sa dostať do takzvanej dlhovej špirály, keď splácanie jednej pôžičky prekrýva ďalšou, obvykle s ešte horšími podmienkami. To však neraz môže skončiť až exekúciou, ktorá prinesie občanovi ďalšie náklady.

U exekútora však nemusí skončiť len samotný dlžník, ale aj ručiteľ. "Skúsenosti z našej poradne pre občanov v exekúcii ukazujú, že ľudia neraz podceňujú záväzky, ktoré na seba preberajú v prípade ručenia za pôžičku. Vnímajú to ako priateľskú či rodinnú službu, viac formalitu ako hrozbu skutočného záväzku. Ostanú potom prekvapení, keď od nich veriteľ začne reálne požadovať splatenie dlhu za nesplácajúceho dlžníka," doplnila Kolesárová.

Národná banka Slovenska (NBS) upozornila, že objem úverov slovenským domácnostiam sa za posledných šesť rokov zdvojnásobil a rástol najrýchlejšie v celej Európskej únii. Slovenská komora exekútorov občanom preto odporúča, aby ak sa už predsa len rozhodnú prevziať na seba pred Vianocami nové záväzky, hľadali alternatívu, ktorá ich v budúcnosti čo najmenej finančne zaťaží. "Určite je výhodnejšie vziať si úver z banky ako z nebankových spoločností, ktoré majú nastavené menej prísne kritériá na bonitu klientov, no neraz podstatne horšie podmienky pre dlžníka. Pri akomkoľvek úvere nie je najdôležitejším parametrom úroková sadzba, ale takzvaná ročná percentuálna miera nákladov, ktorá odráža všetky náklady na úver, vrátane rôznych poplatkov či poistenia. Pri spotrebných úveroch zaplatí občan na úrokoch tým menej, čím kratšiu dobu splácania si zvolí. Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia, inak sa môže úrok blížiť až k 20 percentám," uzavrela hovorkyňa.

Slovenská komora exekútorov v rámci svojho programu Bližšie k ľuďom dlhodobo vyvíja vlastné informačné a vzdelávacie aktivity a upozorňuje občanov na možné riziká, ktoré neskôr vedú až k exekúcii. Na svojej stránke www.ske.sk poskytuje praktické rady, ako sa nedostať do exekúcie. Občanom v exekúcii zasa poskytuje bezplatnú poradňu, ktorá za viac ako päť rokov existencie pomohla už tisícom ľudí. Modelové prípady z poradne zverejňuje komora aj na webe.