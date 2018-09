Mladík (20) odišiel z univerzity, aby sa venoval svojmu koníčku z detstva: Teraz je z neho milionár

Kým si mnohí iní tínedžeri vylepšujú svoje vreckové zverejňovaním fotografií a videí na sociálnych sieťach, Matt využíva internet oveľa rozumnejším spôsobom. Vďaka registrácii na Amazon Kindle Direct Publishing sa mu podarilo predať 210 000 kópií svojich kníh, čo jeho bankový účet týždenne obohatí o 50 000 dolárov (cca 42 000 eur) za týždeň. Úspešnú kariéru začal v roku 2016 zverejnením akčného thrilleru "Isolated" a doteraz vydal ďalších jedenásť románov a príbehov. V rámci služzby Kindle Unlimited, kde stojí registrácia 13,99 dolára, nazbieral užviac ako 90 miliónov prečítaní svojich stránok, za čo mu teraz Amazon vypláca rozprávkovú odmenu. "Je to ohromujúce, že to takto vyšlo. Poviedky píšem už od detstva," hovorí mladík, ktorý stále býva u rodičov. Neskôr začal študovať právo, ale skončil, pretože zistil, že to nie je pre neho to pravé.

Zdroj: amazon.com

Amazon uviedol, že prostredníctvom Kindle Direct Publishing vyplatil autorom za posledných dvanásť mesiacov viac ako 250 miliónov dolárov (213 miliónov eur). Ak však chcete publikovať, nepočítajte iba s úspechom. Trh je totiž vysoko konkurenčný práve v oblasti tzv. digitálneho samo-publikovania a šanca, aby ste sa presadili, sa zvyšuje iba vtedy, keď budete veľa písať a publikovať. Celú situáciu môžeme prirovnať k časom zverejňovania románov na pokračovanie v časopisoch, kde dostávali priestor začínajúci spisovatelia, ktorí neboli schopní svoje diela vydať knižne. Takáto vydavateľská revolúcia v minulosti umožnila, že sa na trh dostal celý rad autorov strednej vrstvy, ktorí si týmto spôsobom zarábali na živobytie.

Zverejňovanie na internete je však oveľa rýchlejšie, pohodlnejšie, osloví širší záber čitateľov a autori sa môžu testovať na trhu za symbolickú sumu. Rogers napríklad zverejnil svoju e-knihu iba za 99 centov. "Chcel som iba zistiť, či ľudia prejavia o moje písanie záujem. A všetko je nakoniec dobré aj v tom, že sa musím o seba starať nielen ako spisovateľ, ale aj ako podnikateľ." Novozískaná popularita na internete mu priniesla možnosť propagačných akcií, na ktorých osloví svojich fanúšikov osobne a opäť môže niečo predať.