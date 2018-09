Fenomenálny Slovák Áron (7) žne úspech za úspechom: VIDEO Jeho talent si všímajú aj v Amerike

Áron Hodek

Zdroj: Instagram/aronthebassist

WASHINGTON/BRATISLAVA - Sedemročný basový gitarista Áron Hodek z Komárna žne napriek svojmu mladému veku veľké úspechy. Kým niektorí jeho rovesníci ešte ani len netušia, čomu by sa chceli v budúcnosti venovať, vyzerá to, že malý muzikant v tom má jasno a jeho hviezda by mohla vystúpiť poriadne vysoko. Najnovšie sa mu dostalo pozornosti aj od americkej spoločnosti NPR (National Public Radio), ktorá si všimla jedno z jeho videí na Instagrame. Na sociálnej sieti má pritom vyše 60-tisíc fanúšikov.