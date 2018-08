FOTO Extrémne sucho v Európe odhalilo parádny úkaz: Vypustili nádrž a objavili Atlantídu

Extrémne sucho v Nemecku spôsobilo, že na rieke Weser v spolkovej krajine Hesensko sa dostali na povrch zrúcaniny dediny Berich. Tá pred sto rokmi skončila pod vodnou hladinou nádrže, ktorá udržiava hladinu rieky. Miestni ju nazývajú aj ako Atlantídu jazera Eder. V dôsledku katastrofálneho sucha bolo nutné z nádrže vypustiť viac vody ako po iné roky. Klesajúca hladina tak odhalila línie mosta a starého kláštora. A tak dedinka, ktorá pokojne odpočívala na dne nádrže celé storočie, priťahuje teraz pozornosť návštevníkov a potomkov vysťahovaných obyvateľov. Tí majú jedinečnú možnosť na vlastné oči uvidieť miesta, na ktorých žili ich predkovia.

Zdroj: SITA/AP/Swen Pfoertner ​

Spomínané sucho okrem Nemecka odkrylo starobylé sídla aj vo Veľkej Británii a v Írsku. Vysušená pôda na poliach a lúkach kopíruje obvodové múry bývalých pevností z doby železnej, ktoré zmizli pod povrchom pôdy pred stovkami rokov. Na leteckých záberoch sú rozpoznateľné črty jednotlivých stavieb, pretože porast na nich je zelenší.

