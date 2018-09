Trump radí Španielsku: Stopnite prílev migrantov, postavte múr pozdĺž Sahary

LONDÝN - Americký prezident Donald Trump navrhol španielskej vláde, aby dala postaviť múr pozdĺž Sahary s cieľom zmierniť príval migrantov v oblasti Stredozemného mora. O Trumpovom návrhu hovoril v utorok španielsky minister zahraničných vecí Josep Borrell, píše denník The Guardian.

Počas kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016 Trump sľuboval, že postaví "protimigračný" múr pozdĺž celej hranice medzi Spojenými štátmi a Mexikom. Sústava bariér a plotov bola v americko-mexickom pohraničí postavená ešte pred začiatkom Trumpovej vlády, avšak nie po celej dĺžke hranice.

Podľa španielskeho ministra Borrella Trump povedal, že hranica so saharskou púšťou nemôže byť dlhšia ako americko-mexická, ktorá meria 2800 kilometrov. Španielski diplomati však prezidenta upozornili, že hranica medzi Saharou a Stredozemným morom sa tiahne v dĺžke 4800 kilometrov. Španielsku patria v severnej Afrike len dve malé pobrežné enklávy Ceuta a Melilla. Prípadný múr by preto muselo stavať prevažne na území iných štátov, čo by celý plán veľmi skomplikovalo.

Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo Borrellove slová, odmietlo sa však k téme ďalej vyjadrovať. Do Španielska prišlo tento rok cez Stredozemné more 33.600 migrantov a utečencov a 1723 zahynulo pri pokuse doplaviť sa k španielskym brehom.