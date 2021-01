Matovič zabudol na natáčanie, nové pornostránky od ministerstva, diváčka vynadala markizákom do k*k*tov!

Nejaký K*KOT sa so mnou zahráva!

Azda najpamätnejší trapas za uplynulý rok sa podaril v živom vysielaní markizáckej šou Teleráno. Súčasťou každého vysielania je súťaž Heslo, keď musí divák zdvihnúť telefón a vzápätí povedať vopred určené heslo. Žena, ktorej moderátori v osudné ráno volali, však nielen, že nevyslovila heslo, ešte im aj poriadne vynadala.

„Voľakto mi volá neznámy, neviem. Voľáky ko**t sa so mnou zahráva,“ zahlásila do živého vysielania staršia pani. Neskôr jej manžel vysvetlil, že išlo o nedorozumenie a v ten deň diváčke od skorých ranných hodín vyvolávalo neznáme číslo.

Matovič zabudol na natáčanie

Premiér Igor Matovič prebral vládu Slovenskej republiky v najnehostinnejšom období - v čase, keď vo svete začal zúriť koronavírus. Televízie v tom čase prinášali divákom mimoriadne diskusné relácie. Do jednej takej prijal pozvanie aj samotný premiér. Problémom však bolo, že na to úplne zabudol.

„Dovtedy však budeme musieť trochu improvizovať. A tak si môžeme ešte pozrieť... Ehm, ospravedlňujem sa, ale dostávam do uška rôzne pokyny... Takže prázdna stolička patrí Igorovi Matovičovi, ktorý je povestný tým, že veľmi rád mešká,“ zahlásila v špeciálnych Novinách Tv Joj moderátorka.

Pravdou bolo, že nemeškal pre pracovnú vyťaženosť, ale na vysielanie úplne zabudol. „Úplne úprimne, ja som zabudol,“ netajil v tom období ešte len budúci premiér.

Zdroj: TV JOJ

Holý divák cez celú obrazovku

V čase prvej vlny koronavírusu prinášali naše televízie špeciálne relácie, ktoré mali Slovákov zabaviť v domácej izolácii. Jednou takou bol aj jojkársky projekt Zostali sme doma. Vo vysielaní moderátori vyzvali divákov, aby posielali svoje fotky v outfitoch, v ktorých trávia deň. To však bola chyba. Jeden z nich totiž poslal svoju úplne holú fotku.

Na istý čas sa tak v živom vysielaní objavil na celej obrazovke nahý chlap, ktorému tie najintímnejšie partie zakrývala rafinovane umiestnená fľaša od peny na holenie. Tvorcovia sa však po pár sekundách spamätali a záber z obrazoviek stiahli. Odrazu sa objavil len nápis: „Toto médium už nie je dostupné.“

Zdroj: TV JOJ

Ministerstvo spustilo nové... Ehm, pornostránky?!

Hlásenie spravodajstva v živom vysielaní je častokrát zdrojom vtipných momentov. Moderátor RTVS Miroslav Frindt, ktorý už v minulosti omylom zahlásil, že hasiči ejakulovali na výbornú, opäť perlil. Tentokrát mal oznámiť, že ministerstvo spustilo v čase koronakrízy webstránky pomahameludom.sk a neprepustaj.sk.

Namiesto toho však povedal niečo oveľa pikantnejšie. „Ministerstvo práce spustilo nové stránky porna... pomahameludom.sk a neprepustaj.sk,“ povedal v priamom prenose Frindt. Vtipný moment si môžete pozrieť vo videu nižšie:

Herec sa chcel vlámať do cudzieho auta!

Mnohí ľudia počas pandémie našli vášeň v behaní. Jedným z nich bol aj herec Lukáš Pavlásek. No po jednom takomto športovom výkone sa mu zrejme zahmlilo pred očami. Prišiel k autu a... „Vytiahol som kľúč, odomykal auto, ale ono vôbec nereagovalo. Robil som to asi desať minút,“ opísal osudné chvíle umelec.

Rozhodol sa preto skúsiť vložiť do zámky kľúč manuálne. A potom to prišlo. „No to auto začalo zrazu tak húkať, že až vtedy som sa spamätal. Zhŕkli sa okolo mňa ľudia a pozerali, čo to tam robím. Už ste sa dobíjali do auta a vlastne až pri alarme ste zistili, že alarm nemáte a ani to auto nie je vaše?“

Zdroj: Archív L.P.

Jojkárka hlásila správu a popritom... Haha!

Živé vysielania sú plné nepredvídateľných momentov. Jeden taký si pred kamerami užila aj jojkárska redaktorka Alena Stračiaková. Keď totiž hlásila aktuálne informácie z rokovania Ústredného krízového štábu tisíckam divákov, začala ju pred kamerami otravovať mucha.

Nálety robila okolo jej hlavy a nakoniec jej v jednom momente sadla priamo na tvár. „Ospravedlňujem sa, tu ma obťažuje nejaká mucha,“ zahlásila blondínka, zahnala sa doskami a pokračovala v hlásení.

Zdroj: TV JOJ

Kolosálny brbt Patrika Švajdu... Čo to vlastne chcel povedať?!

V úvode Televíznych novín chcel moderátor zhrnúť aktuálne štatistiky zákerného koronavírusu na území Slovenska. Začal teda počtom potvrdených prípadov a pokračoval informáciou o úmrtiach. No a tu už nastal problém...

„Máme aj ďalšie úmrtie, do štatistík pribudne zajtra... Sa vyliečili šiesti paci, pac... Hmm, teda ľudia, počet aktívnych prípadov tak narástol o 86, na viac ako 2600,“ povedal moderátor. Z jeho zahlásenia tak mnohí zostali poriadne zmätení.

Zdroj: TV MARKÍZA

V tomto sa Kveta Horváthová premávala po ulici!

Návšteva zubára je pre mnohých nepríjemnou záležitosťou. Výnimkou nie je zrejme ani markizáčka Kveta Horváthová, ktorá od neho pred pár mesiacmi odchádzala vo veľkej náhlivosti. Akosi totiž pozabudla na módny doplnok, ktorý si odtiaľ odniesla.

Na ulici sa totiž premávala v typických modrých návlekoch na topánky. „Od radosti, že nemám žiadny kaz, som si zabudla dať dole návleky a vyrazila som domov od zubára v tejto sexi obuvi,“ podelila sa s fanúšikmi moderátorka.

Zdroj: Instagram KH

Bernasovskej trapas v éteri rádia: Je 6 hodín a...

Petra Bernasovská je ostrieľanou spíkerkou. Napriek tomu sa jej začiatkom októbra podarilo v živom vysielaní Slovenského rozhlasu zahlásiť veľmi vtipnú vec. Chcela totiž informovať o aktuálnom čase. No podarilo sa jej to nakombinovať mimoriadne zvláštne.

„Je 6 hodín, 19 stupňov,“ zahlásila so všetkou vážnosťou moderátorka, ktorá namiesto stupňov chcela povedať minút.