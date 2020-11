Ďalší SEX na markizáckej Farme: Rozdal si to tento párik… Ona to na druhý deň trpko oľutovala!

BRATISLAVA - Milostných dobrodružstiev v aktuálnej sérii markizáckej Farmy bolo už niekoľko. No posledné týždne sa niesli v pomerne cnostnom duchu... Až doteraz. Vášeň priamo pred kamerami vzplanula medzi ďalšou dvojicou. Ona to však na druhý deň trpko oľutovala!

O "skotačení" Nikoly Fridrichovej a Henricha Kuľka v aktuálnej sérii markizáckej Farmy sa toho popísalo dosť. Dvojica si na fakt, že ich 24 hodín denne sleduje kamera, zvykla pomerne rýchlo a rovnako promptne na to zrejme aj zabudla. Iba tak by sa dalo vysvetliť, prečo sa rovno pod ňou opakovane oddala milostným radovánkam.

Po drsnom dueli sa to na Farme zvrtlo: V pondelok bude horúco... Prvý sex!

Neskôr sa šuškalo, že vášne vzplanuli aj medzi Erikom Zahorjanom a Rebekou Hlavatou a následne aj medzi ňou a Henrichom Kuľkom. Tu však skôr išlo o špekulácie, ako o potvrdené fakty. No v prípade ďalšieho páru, ktorý sa na statku rozkokošil, ide už o istotu. Kamery toho síce veľa nezachytili, no na druhý deň sa k sexu priznal rovno jeden z aktérov.

Ďalší sex na Farme: Šmahel sa už neudržal... To je nejaká úchylka?!

Tentoraz iskra vzplanula medzi Erikom Zahorjanom a Sárou Adamčíkovou. Dvojica je dlho na Farme považovaná za oficiálny pár, no brunetka sa fyzickému kontaktu doteraz vyhýbala. Vo včerajšej časti reality šou však svojmu druhovi už neodolala... A na druhý deň to aj trpko oľutovala. Prišiel veľký plač.

Sára Adamčíková noc s Erikom Zahorjanom trpko oľutovala. Zdroj: TV MARKÍZA

„Myslela som si, že tým, že sa spolu vyspíme, tak že to bude možno krajšie, že si to bude vážiť a že sa to trochu posunie, možno. Ráno som vstala, zase to isté. Je strašný, správa sa ku mne hrozne, správa sa ku mne hrozne. Som oľutovala tú noc. Strašne som to oľutovala teraz,“ netajila svoje sklamanie uplakaná Sára.

Sára Adamčíková priznala, že s Erikom Zahorjanom mala v sluhovni sex. Zdroj: TV MARKÍZA