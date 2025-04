Let's Dance, 6.kolo, Eva Burešová oplakávala smrť Aničky Slováčkovej

Kým v Let's Dance sa vo veľkom tancovalo a všetci sa tešili, Eva Burešová mala na tvári smútok. Diváci si to zrejme všimli už skôr, pravý dôvod jej žiaľu však prezradila až Dara Rolins po spoločnom valčíkovom maratóne všetkých párov. Išlo o smrť jej najlepšej kamarátky. „Evička, ja len chcem povedať, lebo je vidieť, že si smutná, že si kráľovná a že to dávaš dnes večer napriek tomu, že ťa bolí srdiečko. Len myslím, že je fér to zmieniť, pretože sa dnes večer menej usmievaš a všetci to cítime a vieme… prísť o najlepšiu kamarátku je ťažké…“ povedala v priamom prenose Dara. V nedeľu večer totiž zomrela Anička Slováčková (†29), ktorá dlho bojovala s rakovinou a svoj ťažký zápas nakoniec prehrala.

Nohy TANCOVALI, duša PLAKALA! Eva Burešová v slzách po zdrvujúcej správe o smrti najlepšej kamarátky (Zdroj: TV Markíza)

Anička Slováčková sa v októbri 2019 zverila s informáciou, že jej našli nádor v prsníku. Spočiatku sa zdalo, že nad chorobou zvíťazila a všetko je na dobrej ceste. Tri roky po prekonaní rakoviny prsníka sa jej ale zákerná choroba vrátila. Zasiahla pľúca a uzliny, takže opäť absolvovala chemoterapie. „Dúfam, že bude mať šťastie a ešte niečo od Pána Boha a že to všetko prekoná…“, povedal nám pred trištvrte rokom jej otec Felix Slováček. „Máme strach, ale čo máme robiť. Ona sama s tým bojuje, ale hrá, spieva, koncertuje, s kapelou natáča klipy...Neviem si predstaviť, že by som to zvládal lepšie“.

Speváčka a herečka verila, že chorobu premôže aj druhýkrát a všetci fanúšikovia, s ktorými prežívala liečbu prostredníctvom sociálnych sietí, jej držali palce. Sama však priznala, že to bolo horšie ako prvýkrát. „Liečba mi pripadá náročnejšia ako pri prvom ataku rakoviny pred rokmi. Mám pocit, že som unavenejšia. Pripadám si odporná, necítim sa v sebe dobre. Asi je to tým, že sa necítim dobre fyzicky. Ten pocit poznám z prvej liečby…“ Napriek veľkej vôli žiť však Anička svoj boj nakoniec prehrala, čo pre blesk.cz potvrdil jej otec Felix Slováček.