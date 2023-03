Gáborík po 1. kole v Let’s Dance: Priznal PROBLÉMY!

BRATISLAVA - Bývalá hviezda NHL Marián Gáborík (41) sa ocitol na tanečnom parkete v markizáckej šou Let's Dance po boku svojej krásnej ženy a tanečnice Ivany Gáborík (36). No je to pre neho riadny zaberák a zrejme aj náročnejšie, ako si myslel on sám. Čo bolo pre neho najťažšie?

Od 5. marca Slovensko zachvátila tanečná horúčka, keďže sa spustila už 8. séria markizáckej tanečnej šou Let's Dance. No ešte pred samotným prvým kolom sa udiala oficiálna tlačová konferencia, kde sa predstavili aj jednotlivé páry. Jedným z nich je aj niekdajší hokejový útočník Marián Gáborík so svojou pôvabnou ženou Ivanou Gáborík.

Ona na rozdiel od neho je profesionálna tanečnica, čo sa môže na prvý pohľad zdať pre športovca ako veľká výhoda, no Marián nám priznal, s čím mal problémy a čo mu robilo starosti.

Galéria fotiek (17) Marián Gáborík a Ivana Gáborík v prvom kole na Let's Dance

Zdroj: Ján Zemiar

„Najťažšie sú, ja si myslím, tie pohyby. Je to úplne iný pohyb ako čokoľvek, čo som trénoval na letnej príprave,“ začal na úvod hokejista a prešiel k podstate veci. „Dať si do hlavy tých milión vecí a snažiť sa to skĺbiť do jedného celku. Nie je to len fyzická únava, ale hlavne spojená s tou mentálnou, že človek musí nad tým vkuse rozmýšľať a človek je fakt potom po tých tréningoch rozbitý,“ poznamenal Marián pre Topky.sk.

Niet sa čomu čudovať, keďže dlhé roky strávil na ľade a zrazu išiel do úplne neznámych vôd. No napriek tomu prvé kolo zvládol a dokonca ani neskončil v hodnotení porotcov na poslednej priečke. Pre divákov však tento pár znamená aj určité okorenenie celej šou, keďže je zaujímavé sledovať, ako sa ich partnerský život pretavuje v súťaži. A určite sa bude ešte na čo pozerať.

