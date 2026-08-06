Vážna nehoda v obci Nesvady: Auto skončilo mimo cesty! Vodiča museli z vraku vystrihávať

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj)
NESVADY - Jedna osoba sa zranila pri dopravnej nehode v obci Nesvady v okrese Komárno. Nehoda sa stala v stredu 5. augusta podvečer. Osobné motorové vozidlo pri nej skončilo mimo vozovky, vodič zostal zakliesnený v aute, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.
Na mieste zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Komárne z hasičskej stanice Kolárovo. Zakliesnenú osobu vyslobodili z auta pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia. Následne ju Rýchla zdravotná pomoc previezla do nemocnice v Nových Zámkoch. Hasiči vykonali aj protipožiarne opatrenia a očistili miesto nehody od úlomkov z vozidla.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj)