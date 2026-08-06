Požiar na poli ohrozoval 300-ročnú pamiatku: Vzácnu kaplnku uchránil až rýchly zásah hasičov

STUPAVA - Požiar, ktorý vypukol v stredu (5. 8.) popoludní na poli medzi Stupavou a Zohorom, ohrozil Kaplnku svätej Barbory. Rýchlym zásahom členov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Stupave sa podarilo barokovú pamiatku uchrániť. Informuje o tom mesto Stupava na sociálnej sieti.
„Dobrovoľní hasiči zabránili šíreniu požiaru, ktorý síce mierne poškodil koronový kríž kaplnky, našťastie však nejde o významné poškodenie,“ upozornila samospráva.
Poďakovala sa ďalším dobrovoľným hasičom zo Zohoru, Záhorskej Bystrice, Devínskej Novej Vsi, Jablonového, Vysokej pri Morave i Malaciek za asistenciu pri zásahu. Mesto zároveň v pokračujúcom suchom a horúcom počasí vyzvalo na zvýšenú obozretnosť a prevenciu pred rizikom vzniku požiaru.
Barokovú kaplnku za Stupavou postavili v roku 1708. Okrem duchovného významu je miesto spojené aj so svätobarborskými púťami v decembri.