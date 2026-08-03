KOLAPS dopravy na D1: Po HROMADNEJ NEHODE zasahuje aj vrtuľník, doprava je odkláňaná

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - Na diaľnici D1 smerom do Bratislavy došlo k hromadnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo viacero vozidiel. Na mieste sú všetky záchranné zložky, privolaný bol aj vrtuľník rýchlej zdravotnej pomoci. Doprava je odkláňaná. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Odklon je vykonávaný od zjazdu na Senec,“ priblížila Šimková s tým, že polícia žiada vodičov využiť alternatívne trasy.
Polícia v tejto súvislosti doplnila, že vozidlá, ktoré uviazli v kolóne, budú otáčané do protismeru, avšak ak to situácia v cestnej premávke umožní. Vodičov dôrazne žiada, aby sa samovoľne a bez pokynu polície neotáčali. Rovnako ich žiada o trpezlivosť.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)