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Začali vyšetrovať nehodu Turka: Polícia preveruje podozrenie z ublíženia na zdraví

Filip Turek
Filip Turek (Zdroj: Profimedia/Petr Topič/MAFRA)
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TASR

PRAHA - Česká polícia začala vyšetrovať dopravnú nehodu, pri ktorej sa český poslanec Filip Turek zrazil s nemocničným vozidlom, pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Zatiaľ však nikoho neobvinila. V stredu to na webe pražskej polície uviedla jej hovorkyňa Eva Kropáčová.

„V súvislosti s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v pondelok 13. júla tohto roka na križovatke pri Námestí I. P. Pavlova, policajti na základe pokynu štátneho zástupcu začali s úkonmi trestného stíhania pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a požiadali o vykonanie znaleckého skúmania. Doteraz nebola vo veci obvinená žiadna konkrétna osoba,“ uviedla Kropáčová. Vzhľadom na to, že trestné konanie je neverejné, nebude polícia podľa jej slov k prípadu poskytovať žiadne bližšie informácie.

Zrážka s nemocničným autom

Turek v polovici júla narazil v centre Prahy do nemocničného vozidla prevážajúceho krv. To sa v dôsledku nárazu prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Zo zverejnených záberov vyplýva, že poslanec smeroval do križovatky v ľavom odbočovacom pruhu, z ktorého však neodbočil, ale pokračoval rovno. Práve tam sa zrazil s nemocničnou Fabiou. Turek na sociálnych sieťach vyhlasoval, že o odbočovací pruh nešlo. Jeho priaznivci poukazovali na to, že na mieste prebiehali stavebné práce a značenie bolo mätúce.

Sporné vyjadrenie Turka

Turek po nehode vyhlásil, že vodičovi zachránil život manévrom, pri ktorom svoj Mercedes triedy G strhol doprava. Vodičove zranenia zľahčoval, tvrdil, že má „odrenú ruku“. Pražskí záchranári pritom uviedli, že muž utrpel viacero poranení vrátane stredne ťažkého poranenia hlavy.

Český premiér Andrej Babiš vtedy v reakcii na zverejnené zábery vyhlásil, že ak sa situácia stala tak, ako to zo záberov vyplýva, Turek by mal rezignovať na funkciu vládneho splnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal. Poslanec uviedol, že funkciu nebude vykonávať, kým sa nehoda neobjasní.

Viac o téme: NehodaVyšetrovaniePoslanec ČRFilip Turek
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