Kočnera uznali v kauze Donovaly vinného: ŠOK! Nový trest vraj NEPRIBUDNE, toto je dôvod

BANSKÁ BYSTRICA - Odsúdenému Marianovi Kočnerovi rozhodnutie v ďalšej veľkej ekonomickej kauze trest šokujúco nenavýši. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici ho v stredu zatiaľ neprávoplatne uznal za vinného v kauze Donovaly a Báč, ktorá sa týka ekonomickej trestnej činnosti, no od uloženia ďalšieho trestu upustil. Dôvodom vraj je, že si už odpykáva právoplatný 19-ročný trest odňatia slobody v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza.
Senát pod vedením Romana Púchovského uznal Kočnera za vinného z daňových podvodov v kauze Donovaly a vytunelovania spoločnosti Welten. Podľa súdu je však už uložený 19-ročný trest dostatočný. Zároveň poukázal aj na peňažný trest vo výške 10-tisíc eur, ktorý bol Kočnerovi v tejto kauze právoplatne uložený ešte v roku 2021.
Padli aj iné tresty
Rozhodnutie padlo aj voči ďalším dvom obžalovaným. Petra Pechu súd odsúdil na trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov a peňažný trest 50-tisíc eur. Ak pokutu nezaplatí, bude si musieť odpykať dvojročný náhradný trest odňatia slobody.
Jana Šlachtová dostala trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na tri roky a peňažný trest 25-tisíc eur. V prípade nezaplatenia pokuty jej súd určil jednoročný náhradný trest väzenia. Obom odsúdeným zároveň zakázal vykonávať podnikateľskú činnosť.
Proti rozsudku sa odvolali
Prokurátor navrhoval, aby súd aj v prípade Kočnera upustil od uloženia ďalšieho nepodmienečného trestu, zároveň však žiadal uložiť mu peňažný trest vo výške troch miliónov eur. Pri Petrovi Pechovi a Jane Šlachtovej navrhoval okrem podmienečných trestov aj peňažné sankcie vo výške 100-tisíc eur pre každého.
Proti rozsudku teraz obžalovaní podali odvolanie. Ide tak zatiaľ o neprávoplatný rozsudok a prípad bude teraz podľa zákonnej postupnosti posudzovať Najvyšší súd SR.