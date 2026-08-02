Pri tragédii v Očovej zomrel pilot Dušan (†48): Jeho kamarát spomína na posledný rozhovor! Slová plné bolesti

OČOVÁ - Pri obci Očová v nedeľu došlo k obrovskej tragédii. Po páde malého lietadla zomreli traja ľudia, pričom jednou z obetí je aj malé dieťa. Správa zasiahla celé Slovensko, najhoršie však dopadla na rodinu a blízkych obetí. V Očovej dnes vyhasol aj život dlhoročného pilota Dušana, ktorého smrť jeho okolie silno zasiahla.
Na to, že jednou z obetí tragédia pri Očovej je pilot Dušan, upozornil jeho kamarát, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje ako Milan SMapou Paprčka. "Dnes som chcel ako vždy pridať príspevok o kráse lietania a pohľadoch z neba. Namiesto toho pridávam jeden veľmi smutný," začal.
"Lietanie nám pilotom prináša obrovskú radosť, ale občas aj veľký žiaľ. Dnes pri pilotovaní lietadla v Očovej zahynul môj kamarát a veľmi dobrý človek Duško Petrula," napísal. Podľa vlastných slov nevie, či ho niekedy videl bez úsmevu na tvári. Nepamätám si ho v zlej nálade. "Naposledy sme sa rozprávali len včera. Bol s dcérou skákať a žartovali sme, akí sme už starci, keď máme dospelé deti. A dnes… takáto tragédia. Chcem týmto vyjadriť úprimnú sústrasť Dušanovej rodine, blízkym aj pozostalým ostatných obetí tejto nehody," uviedol.
Slová na rozlúčku adresoval aj nebohému Dušanovi. "Duško, budeš leteckému svetu veľmi chýbať. A nielen jemu. Prajem ti pekný let a modré nebo," odkázal mu do neba.
Pod príspevkom začali rýchlo pribúdať sústrastné komentáre. Ľudia, ktorí Dušana poznali, na neho spomínajú len v dobrom. "Je málo tak pozitívnych ľudí ako bol Dušan a je super, že takého sme poznali. Dušanovej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť a želám mu čisté nebo na vždy…," píše sa v jednom z komentárov. "Je mi to nesmierne ľúto! Osobne som sa s týmto pánom rozprávala, keďže som pred 2 rokmi mala záujem vyskúšať vyhliadkový let. S takou radosťou a láskou k lietaniu mi odpovedal na všetky moje zvedavé otázky a presne tento úsmev si pamätám! Stekajú mi slzy po tvári, pretože jedna spomienka na tohto pána pilota mi zostane natrvalo....fotka, ktorú mi urobil pred jedným z lietadiel. Česť jeho pamiatke! Rodinke želám veľa síl a vyjadrujem úprimnú sústrasť," píše sa v ďalšej reakcii. Mnohí sú správou zaskočení a tomu, že v Očovej dnes zomrel Dušan, ani nechcú veriť.
Pri tragédii zomreli traja ľudia
Pri tragédii zomreli traja ľudia. „Dnes v popoludňajších hodinách došlo v Očovej k tragickej udalosti. Pri páde malého lietadla prišli podľa doposiaľ potvrdených informácií o život tri osoby. Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlučiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti,“ informovala polícia. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.