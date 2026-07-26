Hrozivý večer neďaleko Banskej Bystrice: Ničivý požiar zlikvidoval DVA DOMY, škody sú v STÁTISÍCOCH eur!

DÚBRAVICA - Pokojný sobotný večer sa v obci Dúbravica v okrese Banská Bystrica zmenil na dramatický boj s plameňmi. Rozsiahly požiar zasiahol až dva rodinné domy. Polícia už v prípade začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
O zásahu hasičov a záchranných zložiek informovala na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia. K požiaru došlo v sobotu 25. júla vo večerných hodinách. Plamene zničili dva rodinné domy, no našťastie si incident nevyžiadal žiadne zranenia.
Iniciujú trestné stíhanie
V súvislosti s udalosťou začali kriminalisti trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovanie má objasniť, čo stálo za vznikom ničivého požiaru. Polícia zároveň uviedla, že podľa doterajších zistení sa úmyselné založenie požiaru predbežne nepotvrdilo.
Niektorí obyvatelia si nočné dramatické minúty zaznamenali na video:
"V súvislosti s požiarom bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. K zraneniam osôb nedošlo. Úmyselné založenie požiaru bolo predbežne vylúčené," informovala polícia.
Príslušníci Policajného zboru spolu s ďalšími odborníkmi naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Presná príčina vzniku požiaru bude známa až po ukončení vyšetrovania.
Škody sú na úrovni 300-tisíc eur, skonštatovali hasiči, na pomoc prišli z celého okolia
Krátko pred obedom zverejnili svoju verziu a fotografie aj na stránke Hasičského a záchraného zboru. Zasahovalo 18 príslušníkov z hasičských stanic Banská Bystrica, Zvolen, Pliešovce a 28 členov Dobrovoľných zborov obcí Dúbravica, Poníky, Hrochoť a Očová s deviatimi „C“ prúdmi, tromi vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania strešných konštrukcií a prekontrolovania požiaroviska termokamerou.
Bola vytvorená kyvadlová doprava s čerpacím stanoviskom v obci Čerín. Požiarom boli zasiahnuté strešné konštrukcie na dvoch rodinných domoch a ich prístavieb, altánku a osobného motorového vozidla. Pri požiari bola majiteľka jedného rodinného domu ošetrovaná posádkou zdravotnej záchrannej služby pravdepodobne v šoku. "Následkom požiaru vznikla majiteľom rodinných domov predbežne vyčíslená materiálna škoda v sume cca. 300 000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania," uzavreli.