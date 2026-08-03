Kauza bizarného farbenia kríkov pred Maticou nekončí: Prehovoril MACHALA, ak vám prekáža toto, ste úbohí!

BRATISLAVA/MARTIN - Kauza na zeleno nastriekaného vyschnutého krušpánu pred budovou Matice slovenskej má ďalšie pokračovanie. Po tom, čo nezvyčajné riešenie vyvolalo na sociálnych sieťach vlnu posmechu a stalo sa terčom množstva vtipov, sa do obhajoby postavil generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala.
Ako informovala televízia Markíza, Machala tvrdí, že Matica slovenská nemala veľa možností, pretože krušpán podľa jeho slov odumrel len krátko pred začiatkom Medzinárodného krajanského festivalu. Vo videu zverejnenom počas festivalu zdôraznil, že zelený náter financovali samotní matičiari zo svojich peňazí.
Ak vám prekáža toto, ste úbohí, reaguje Machala
"Keď vám prekáža tamten plôtik, ktorý je natretý na zeleno, ktorý mimochodom matičiari natierali za vlastné peniaze, takže nemíňali ani verejné zdroje, tak ste naozaj už úbohí," vyhlásil Machala. Zároveň vysvetlil, prečo podľa neho neprichádzalo do úvahy iné riešenie. "Krušpán vyschol tri dni pred podujatím, takže nebolo možné to nijak inak vyriešiť. Žiadne vaše úbohé útoky nás nezastavia, my sa tu bavíme," dodal.
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Pamiatkári sú proti, Matica prisľúbila nápravu
Machalove tvrdenia však spochybňuje Krajský pamiatkový úrad v Žiline. Ten uviedol, že problematický krušpán riešil s Maticou slovenskou už v apríli za účasti špecialistky na historickú zeleň. Výsledkom stretnutia bolo odporúčanie odumretý ker odstrániť a nahradiť ho novou výsadbou, pričom tento postup sa dostal aj do oficiálneho rozhodnutia úradu.
Pamiatkari zároveň odmietli tvrdenie, že by dali súhlas na natretie odumretého krušpánu zelenou farbou. "Tvrdenie, že Krajský pamiatkový úrad Žilina súhlasil s nanesením zeleného nástreku na odumretý krušpán pred II. budovou Matice slovenskej nie je korektné," uviedla Miroslava Janíková z pracoviska v Martine.
Dodala, že „bizarné riešenie v podobe zeleného nástreku nebolo s Krajským pamiatkovým úradom Žilina vopred prejednané“. Podľa jej slov však Matica prisľúbila, že vyschnutý krušpán odstráni po skončení Medzinárodného krajanského festivalu.