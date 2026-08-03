Slovenská pošta neprišla na plánované rokovanie: Opozícia hovorí o zbabelom kroku

BRATISLAVA - Slovenská pošta sa zbabelo odhlásila z rokovania parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, na ktorom sa mala v utorok 4. augusta zodpovedať za stav spoločnosti. Informoval o tom v pondelok na sociálnej sieti podpredseda KDH a poverený riadením výboru Igor Janckulík.
„Účasť najskôr potvrdili, termín sme prispôsobili ich možnostiam. Deň pred rokovaním však vedenie Slovenskej pošty svoju účasť zrušilo. Rovnako neprídu ani koaliční poslanci, ktorí dobre vedia, že výbor tak nebude uznášaniaschopný,“ uviedol Janckulík. Takýto postup označil za prejav arogancie voči tisícom zamestnancov Slovenskej pošty, občanom, samosprávam aj Národnej rade SR.
„Na výbore sme chceli hovoriť najmä o prepustení približne 600 zamestnancov od začiatku roka, pričom pošte stále chýba približne 400 pracovníkov,“ priblížil podpredseda KDH. Takisto podľa neho plánovali diskutovať o rušení poštových pobočiek a chaose, ktorý to spôsobuje v regiónoch, keďže viaceré rozhodnutia sú podľa dostupných informácií v rozpore s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Témou rokovania výboru mali byť podľa Janckulíka aj pracovné podmienky ľudí, ktorí robia prácu za dvoch či troch, nemôžu si vyčerpať dovolenku, dostať sa k lekárovi a denne čelia obrovskému tlaku, ale aj zanedbaná motorizácia rajónov, neprofesionálna komunikácia a nátlak na zamestnancov. „Podpísanie novej kolektívnej zmluvy a zvýšenie miezd či príplatkov zamestnancov vítame. Vyššie mzdy však samy osebe nevyriešia nekompetentné riadenie podniku, zlé pracovné podmienky ani chaos, ktorý pociťujú zamestnanci aj občania,“ podotkol Janckulík k pondelkovému uzavretiu kolektívnej zmluvy v Slovenskej pošte.
KDH plánuje v utorok predstaviť ďalšie zistenia, ktoré vyvolávajú vážne otázky o fungovaní vnútorných štruktúr Slovenskej pošty. „Verejnosť si zaslúži poznať odpovede, pred ktorými sa vedenie rozhodlo utiecť. Pred otázkami môžete odísť. Pred problémami Slovenskej pošty však neutečiete,“ odkázal Janckulík.
Slovenská pošta nedávno uviedla, že zástupcovia jej vedenia sa zúčastnia na plánovanom rokovaní parlamentného výboru pre regionálny rozvoj a verejnú správu 4. augusta. Tvrdila, že sú pripravení na ňom otvorene odpovedať na všetky otázky poslancov a prezentovať reálne fakty o fungovaní a transformácii spoločnosti. KDH vtedy požiadalo o zverejnenie platov a odmien vedenia spoločnosti, ako aj všetkých údajov o príjmoch z predaja stieracích žrebov Tiposu. Hnutie upozornilo aj na podnety zamestnancov pošty o zhoršujúcich sa pracovných podmienkach.