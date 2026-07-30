Odborári bijú na poplach: Zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu

BRATISLAVA - Zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajtov. V reakcii na kritiku Odborového zväzu polície (OZP) v SR to uviedol hovorca ministerstva Matej Neumann. Policajní odborári poukázali, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy, keďže tá každoročne stúpa.
„V prípade občianskych zamestnancov ide o dlhodobý problém, mnoho takýchto tabuľkových miest je potrebné kompenzovať rôznymi príplatkami, aby ich príjem nebol pod úrovňou minimálnej mzdy. Netýka sa len rezortu vnútra, ale celej verejnej správy, s návrhom na systémové riešenie by teda mal prísť Úrad vlády,“ poukázal Neumann.
OZP v SR vo štvrtok vyzval Úrad vlády SR, aby upravil pravidlá pre odmeňovanie štátnych zamestnancov. Upozornil, že od roku 2027 sa v štátnej službe pod hranicu minimálnej mzdy prepadne štvrtá platová trieda. Doteraz to boli tri. Celkovo to má byť 72 zo 154 taríf.