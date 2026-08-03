Európu zachvátila panika: Horúčavy spôsobili nebezpečné problémy! Jadrové elektrárne zlyhávajú

BUDAPEŠŤ - Extrémne horúčavy a rekordne nízke hladiny riek začínajú ohrozovať výrobu elektriny v Európe. Jadrové elektrárne, ktoré využívajú riečnu vodu na chladenie reaktorov, musia znižovať výkon alebo sa pripravujú na odstávky. Odborníci upozorňujú, že klimatické zmeny menia spôsob fungovania energetiky na kontinente.
Najvážnejšia situácia je v Maďarsku
Najkritickejší vývoj zaznamenáva Maďarsko. Agentúra Reuters informovala, že rekordne nízka hladina Dunaja prinútila jadrovú elektráreň Paks, ktorá zabezpečuje približne polovicu maďarskej výroby elektriny, výrazne obmedziť výkon. Premiér Péter Magyar označil najbližšie dni za rozhodujúce a nevylúčil ani úplné odstavenie elektrárne, ak sa situácia nezlepší.
Vláda už vyzvala domácnosti aj veľké podniky, aby dobrovoľne znížili spotrebu elektriny. K úsporám sa pridali viaceré významné priemyselné spoločnosti vrátane rafinérskej skupiny MOL či automobilky Audi.
Problémy hlási aj Francúzsko
Nejde však len o Maďarsko. Reuters už v polovici júla upozornil, že francúzska spoločnosť EDF musela počas vlny horúčav obmedziť výrobu vo viacerých jadrových reaktoroch. Dôvodom bola vysoká teplota riek Rhôna, Garonna a Gironde, ktorých voda slúži na chladenie elektrární. Ak by elektrárne vypúšťali príliš teplú vodu späť do tokov, mohlo by dôjsť k poškodeniu vodných ekosystémov a porušeniu prísnych environmentálnych limitov.
Vo Francúzsku patrí jadrová energia medzi piliere energetiky a zabezpečuje približne dve tretiny výroby elektriny. Každé výraznejšie obmedzenie výkonu preto ovplyvňuje aj ceny elektriny na európskom trhu.
Dunaj spôsobuje problémy aj Rumunsku
Nízka hladina Dunaja komplikuje situáciu aj v Rumunsku. Reuters uviedol, že jadrová elektráreň Cernavodă, ktorá vyrába približne pätinu elektriny v krajine, musela obmedziť prevádzku jedného reaktora a úrady nevylučujú ďalšie odstávky, ak bude sucho pokračovať.
Rovnaké sucho zároveň narušuje lodnú dopravu, zásobovanie priemyslu aj riečnu turistiku vo viacerých štátoch strednej Európy.
Horúčavy zdvíhajú ceny elektriny
Kombinácia vysokých teplôt, rastúcej spotreby elektriny na klimatizáciu a obmedzenej výroby z jadrových elektrární spôsobuje rast cien elektriny. Reuters upozornil, že letné ceny energií sa v niektorých častiach Európy dostali na úroveň, ktorá bola ešte donedávna typická skôr pre zimné obdobie.
Energetickí analytici zároveň varujú, že podobné situácie sa môžu opakovať čoraz častejšie. Jadrové elektrárne síce nepatria medzi zdroje produkujúce veľké množstvo skleníkových plynov, no ich prevádzka je vo veľkej miere závislá od dostatku chladnej vody v riekach. Ak budú extrémne horúčavy a suchá pokračovať, bude musieť Európa čoraz častejšie riešiť dilemu medzi ochranou prírody a zabezpečením stabilných dodávok elektriny.