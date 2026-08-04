Nový incident v Čiernom mori: Drony zasiahli nákladnú loď, hlásia zranených

Drony zasiahli v Čiernom mori tureckú nákladnú loď (Zdroj: X/Spt_Nusantara)
ANKARA - Najmenej traja ľudia utrpeli poranenia pri útoku dronov na tureckú nákladnú loď v Čiernom mori. S odvolaním sa na predstaviteľov tureckej vlády o tom v pondelok informovala agentúra DPA.
Loď plaviaca sa pod vlajkou Kamerunu bola zasiahnutá približne 20 námorných míl (37 kilometrov) od ruského prístavu v Novorossijsku, odkiaľ smerovala do tureckého Samsunu.
Turecké médiá s odvolaním sa na kapitána lode uvádzajú, že plavidlo zasiahlo niekoľko ukrajinských dronov. Všetkých 23 členov posádky bolo údajne ruským námorníctvom prevezených do Novorossijsku. Ukrajina i Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnili útoky na lode v Čiernom mori, napísala agentúra DPA.