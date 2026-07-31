Mladého muža mali väzniť, zavraždiť a telo ukryť v betóne: Dvojica skončila vo väzbe

NITRA - Dvojica mužov obvinená v rámci policajnej akcie s krycím názvom Nemezis bola uznesením Okresného súdu Nitra vzatá do väzby. Proti tomuto uzneseniu podali obaja obvinení sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Nitre. Informovala o tom Zuzana Krnčanová Buranská, zastupujúca hovorkyňa Krajského súdu v Nitre.
Podnet na väzobné stíhanie obidvoch mužov podal vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).
V prípade Nemezis sú obvinené dve osoby za spolupáchateľstvo na vražde 25-ročného muža zo Štúrova, ku ktorej malo dôjsť v januári 2005. Podľa doterajších zistení mali obvinení poškodeného od novembra 2004 zadržiavať proti jeho vôli v prenajatom byte a obmedzovať jeho slobodu až do získania neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3,3 milióna slovenských korún.
Po získaní finančných prostriedkov mali poškodeného úmyselne usmrtiť. Následne mali jeho telo podľa polície rozrezať, jednotlivé časti uložiť do nádob, zaliať betónom a tieto následne vhodiť do rieky Hron. Telesné pozostatky poškodeného sa napriek doteraz vykonanému rozsiahlemu pátraniu nepodarilo nájsť.