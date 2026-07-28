VIDEO Akcia NEMEZIS: Polícia odhaľuje hrôzu po 21 rokoch! Telo rozrezali, zaliali betónom a hodili do Hrona

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v rámci policajnej akcie s krycím názvom Nemezis obvinil dve osoby za spolupáchateľstvo na vražde 25-ročného muža zo Štúrova, ku ktorej malo dôjsť v januári 2005. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že vyšetrovanie pokračuje.
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„Podľa našich doterajších zistení mali obvinení poškodeného od novembra 2004 zadržiavať proti jeho vôli v prenajatom byte a obmedzovať jeho slobodu až do získania neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3,3 milióna slovenských korún,“ uviedla polícia. Po získaní finančných prostriedkov mali podľa nej poškodeného úmyselne usmrtiť. „Následne mali jeho telo rozrezať, jednotlivé časti uložiť do nádob, zaliať betónom a tieto následne vhodiť do rieky Hron,“ doplnila polícia s tým, že telesné pozostatky poškodeného sa napriek doteraz vykonanému rozsiahlemu pátraniu nepodarilo nájsť.
Ako podotkla, v tejto trestnej veci už bolo vznesené obvinenie jednej osobe. „Aktuálne vznesené obvinenia sú výsledkom dlhodobej práce vyšetrovateľov a operatívnych príslušníkov, vyhodnocovania rozsiahleho dôkazného materiálu a spolupráce so zahraničnými bezpečnostnými zložkami,“ dodala polícia. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a zákonné obmedzenia nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Polícia bude o ďalšom postupe informovať, keď to procesná situácia umožní.