Polícia obvinila z podvodu Moldavčana: 52-ročnú ženu chcel obrať o 10-tisíc eur

ŽILINA - Polícia obvinila z podvodu 22-ročného muža z Moldavska, ktorý sa snažil 52-ročnú ženu zo Žiliny obrať o 10.000 eur. Žena vybrala z bankomatu hotovosť a na vopred dohodnutom mieste ju mala odovzdať neznámemu mužovi, ktorý z miesta odišiel. Polícii sa podarilo muža zadržať. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.
„V priebehu minulého týždňa neznámi páchatelia telefonicky kontaktovali 52-ročnú ženu zo Žiliny, pričom vystupovali ako pracovníci Národnej banky Slovenska, a informovali ju, že sa niekto pokúsil vziať na jej meno úver,“ priblížila polícia.
Žene ďalej neznámi páchatelia uviedli, aby si do mobilného telefónu stiahla aplikáciu, prostredníctvom ktorej ochránia finančné prostriedky na jej bankovom účte, a zároveň jej povedali, aby im odovzdala hotovosť. Potom, čo tak žena urobila, sa polícii podarilo zadržať muža, ktorý hotovosť prevzal. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval.
Polícia apeluje na ľudí
Polícia apeluje na ľudí, aby neverili tomu, keď im falošný policajt/bankár tvrdia, že ich účet je napadnutý a treba ochrániť ich peniaze. Čo sa týka kryptomien a investícií, podvodníci sľubujú zisk, ak im ľudia povolia vzdialený prístup do mobilu.
„Neinštalujte si žiadnu aplikáciu do mobilu na rady takýchto osôb. Takýmto spôsobom im dáte prístup k dôležitým údajom na prevod peňazí z vášho účtu. Nevyberajte peniaze z banky na účely ich ochrany. Nevyberajte peniaze pre cudzie osoby, nedávajte ich osobám, ktoré nepoznáte, nevkladajte peniaze na cudzie účty a neposielajte neznámym osobám peniaze cez finančné služby,“ radí polícia. Dodala, že pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie treba bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.