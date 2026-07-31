Závlahy v rukách šejka? Opozícia kritizuje plán vlády so zahraničným investorom

BRATISLAVA - Slovenská vláda sa chystá odovzdať netransparentne kontrolu nad vodou v poľnohospodárstve do rúk arabskému šejkovi. Slovenskí poľnohospodári si potom za závlahovú vodu budú musieť platiť. Uviedli to v piatok opozičné strany v súvislosti so stredajšou (29. 7.) pracovnou návštevou prezidenta Spojených arabských emirátov (SAE) šejka Muhammada bin Zájida Ál Nahjána na Slovensku.
Kritika investora
„Je totiž úplne jasné, že žiaden veľký zahraničný investor toto nebude robiť nezištne, ale že z toho očakáva nejaký zásadný zisk. A tak si to teda zhrňme: štát roky zanedbával zavlažovaciu infraštruktúru, hoci ju má vo vlastníctve a má povinnosť sa o ňu starať. Teraz hrozí, že slovenskí poľnohospodári sa budú skladať na opravu, na nápravu tejto chyby našich vlád, a prevažne sú to (Robertove) Ficove (Smer-SD) vlády,“ priblížila v piatok na brífingu opozičného Progresívneho Slovenska (PS) poslankyňa Národnej rady (NR) SR Tamara Stohlová, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
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Obavy z kontroly
Podľa Stohlovej hrozí, že poľnohospodári sa budú skladať na „mastný“ zisk pre arabského šejka, pre druhú najbohatšiu rodinu na svete, ktorá zbohatla na príčine klimatickej zmeny, na príčine prehlbujúceho sa sucha. „To je to, prečo tu dnes hovoríme o závlahách, pretože oni zbohatli na predaji ropy a plynu. Konkrétnejšie informácie o tomto kšefte roka v slovenskom poľnohospodárstve premiér aj minister (pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard, pozn. TASR) Takáč (Smer-SD) zatiaľ taja. Ja ich preto vyzývam, aby urýchlene a kompletne svoje zámery s touto strategickou infraštruktúrou, ktorá je naozaj kritická, najmä v kontexte klimatickej zmeny, objasnili,“ dodala Stohlová.
Aj opozičné KDH považuje informácie o rokovaniach vlády so zahraničným investorom o modernizácii slovenských závlah za tému, ktorá si vyžaduje maximálnu transparentnosť. Z doterajších verejných vyjadrení predsedu vlády podľa kresťanských demokratov vyplýva, že predmetom rokovaní je PPP projekt v oblasti zavlažovania a možný vstup investora zo SAE. Zatiaľ však nie je známe, v akej fáze sa rokovania nachádzajú ani aký model spolupráce vláda zvažuje. KDH zdôraznilo, že modernizácia závlah je nevyhnutná. Slovensko sa musí lepšie pripraviť na častejšie obdobia sucha a zvyšovať odolnosť poľnohospodárstva. Rovnako dôležité však podľa KDH je, aby štát zachoval kontrolu nad strategickou vodnou infraštruktúrou a aby každé rozhodnutie bolo prijaté vo verejnom záujme. KDH preto vyzýva vládu, aby zverejnila základné parametre pripravovaného projektu.
Ku kritike vlády vo veci závlah sa pripojila aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí). „Fico a jeho vláda avizujú, že arabských šejkov chcú pustiť dokonca aj do projektov závlahových systémov v pôdohospodárstve, za ktoré by potom slovenskí pôdohospodári platili a boli od nich závislí,“ upozornila. „Toto je neuveriteľne arogantné a hlúpe odovzdanie strategickej infraštruktúry rozhodujúcej pre potravinovú sebestačnosť do zahraničných rúk, keď naši pôdohospodári budú vydaní na milosť arabským šejkom. Toto Ficovi kto poradil? V čase, keď si celý svet chráni svoje zdroje a potravinovú sebestačnosť, chce doslova vypredať kľúčové systémy arabským šejkom a hodiť našich pôdohospodárov cez palubu,“ dodala Remišová.