KDH vyzýva vládu, aby pripravila spoločnú súťaž pre všetky nové nemocnice

BRATISLAVA - Opozičné KDH vyzýva vládu, aby pripravila jednotné, transparentné verejné obstarávanie pre všetky nové štátne nemocnice. Pri obstarávaní zdravotníckych technológií a vybavenia vzniká podľa neho priestor na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Informovalo o tom komunikačné oddelenie KDH.
Šanca na úspory
Ak bude štát postupovať koordinovane, môže znížiť ceny, zjednotiť nemocničné informačné systémy a vytvoriť modernú sieť štátnych nemocníc, ktoré budú fungovať podľa rovnakých štandardov, tvrdí hnutie. Podpredseda KDH Peter Stachura upozornil, že takáto príležitosť sa už v najbližších desaťročiach nemusí zopakovať. „Keď Slovensko stavia naraz niekoľko koncových nemocníc, máme jedinečnú šancu na úspory, ak budeme obstarávať pre všetky nemocnice naraz,“ podotkol.
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Riziko netransparentnosti
Pri dovybavení nemocníc sa podľa KDH často vytvára priestor na netransparentné nakladanie s verejnými financiami. Jednotlivé nemocnice následne obstarávajú rozdielne technológie či informačné systémy a odlišnosti zdôvodňujú vlastnými špecifikami, hoci ide o typologicky porovnateľné zariadenia, priblížilo hnutie. „Koncové nemocnice v Banskej Bystrici, Martine, Prešove, ale aj Bratislave sú typologicky podobné a mohli by sme pri jednotnom obstarávaní ušetriť desiatky, ak nie stovky miliónov eur. Tie nemôžu skončiť niekomu vo vrecku,“ povedal Stachura.
Spoločné obstarávanie môže podľa kresťanských demokratov vytvoriť jednotnú sieť štátnych nemocníc s kompatibilnými informačnými systémami, efektívnejším riadením, jednoduchšou kontrolou a lepším využívaním dát v prospech pacientov. „Vyzývame vládu aj konkrétne ministerstvá, aby toto jednotné obstarávanie zabezpečili, aj s ohľadom na pripravovanú a nevyhnutnú sieťovú štruktúru štátnych koncových nemocníc. Je najjednoduchšie a najhospodárnejšie pracovať v jednotnom centrálnom informačnom systéme, kde sa dajú napríklad skladové zásoby, spotreba materiálu dobre porovnávať, kde dátový prenos do kontrolnej centrály je jednotný a bezproblémový,“ uviedol poslanec KDH František Majerský s tým, že takto sa budú nemocnice lepšie riadiť a kontrolovať.
Peniaze pre zdravotníctvo
Predseda KDH Milan Majerský poznamenal, že Slovensko dnes nerozhoduje iba o tom, ako budú nové nemocnice vyzerať, ale aj o tom, ako budú fungovať počas nasledujúcich desaťročí. „Každé euro, ktoré sa podarí ušetriť rozumným spoločným obstarávaním, môže zostať v zdravotníctve a slúžiť pacientom, zdravotníkom aj ďalšiemu rozvoju nemocníc,“ doplnil.