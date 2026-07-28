KDH víta poľský verdikt: Rozhodnutie o sobášoch osôb rovnakého pohlavia považuje za signál pre Európu

BRATISLAVA - Opozičné KDH víta rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Informovalo o tom komunikačné oddelenie hnutia.
Ústavná ochrana
„Poľský verdikt jasne konštatuje, že je neprípustné, aby normy nižšej právnej sily alebo zahraničné dokumenty menili ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy,“ skonštatovalo KDH. Ústavná ochrana manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy dnes podľa KDH slúži ako ten najsilnejší a najspoľahlivejší štít. Chráni slovenský právny poriadok pred akýmikoľvek snahami o obchádzanie domácich zákonov „zadnými vrátkami“ cez zahraničné matriky a európsku judikatúru, tvrdí. „Poľské rozhodnutie je jasným signálom pre celú Európu, že suverenita štátov v rodinnom práve nie je len prázdnou frázou, ale reálnou ústavnou garanciou. Slovenská ústava jasne definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Toto musí rešpektovať tak Európska únia, ako aj jej inštitúcie," poznamenal podpredseda hnutia Viliam Karas.
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Postoj KDH
KDH mieni, že akékoľvek snahy automaticky uznávať zahraničné zväzky rovnakého pohlavia narazia na Slovensku presne na ten istý ústavný limit ako v Poľsku. Hnutie deklaruje, že bude aj naďalej strážcom ústavnosti, zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach a ochrancom tradičných hodnôt rodiny.
Poľský Ústavný súd v utorok rozhodol, že nariadenie ministra digitalizácie o vydaní vzorov na prepisy manželstiev uzavretých v zahraničí je v časti o prepisoch párov rovnakého pohlavia v rozpore s ústavou. Uviedol, že podľa poľského právneho poriadku možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva. „Keďže poľský právny poriadok nepozná manželstvo uzavreté medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami, je neprípustné prepísať do matriky sobáš osôb rovnakého pohlavia uzavretý v zahraničí ako manželstvo podľa poľského práva,“ konštatoval.