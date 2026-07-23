KDH zúri: Na pošte vraj dochádza k ŠIKANE, pracovníci si musia kupovať losy a SIM karty! Prišla rázna reakcia

BRATISLAVA - Slovenská pošta sa stala terčom ostrej kritiky opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). To tvrdí, že vedenie údajne šikanuje zamestnancov, ruší základné služby na vidieku a vytvára tlak na plnenie obchodných cieľov. Najvážnejšie obvinenie sa týka údajných praktík, keď si majú pracovníci kupovať losy či SIM karty z vlastných peňazí, aby neprišli o prémie. Slovenská pošta všetky obvinenia odmieta.
Medzi KDH a Slovenskou poštou vznikol spor pre fungovanie štátneho podniku. Opozičné hnutie tvrdí, že vedenie pošty údajne zhoršuje dostupnosť služieb na vidieku a vytvára tlak na zamestnancov. Slovenská pošta reagovala rozsiahlym stanoviskom, v ktorom všetky obvinenia odmietla.
KDH upozorňuje, že podľa jeho zistení dochádza k rušeniu základných poštových služieb vo viacerých regiónoch Slovenska. Kritizuje aj pracovné podmienky zamestnancov a tvrdí, že vedenie pošty namiesto riešenia problémov vytvára na pracovníkov neprimeraný tlak. Zamestnanci podľa nich "často vykonávajú niekoľko pozícií naraz a namiesto pomoci dostávajú ďalšiu administratívu, kontroly a hrozby krátenia prémií".
Dosah na prémiu vraj majú len vtedy, ak predajú losy a SIM karty
Jednou z najvážnejších výhrad KDH sú údajné praktiky spojené s pohyblivou zložkou mzdy. Hnutie tvrdí, že dostáva podnety od zamestnancov, podľa ktorých si niektorí pracovníci kupujú žreby alebo SIM karty z vlastných peňazí, aby splnili podmienky na získanie prémií. Na tento problém vo svojom vystúpení upozornil aj poslanec KDH Marián Janckulík.
"Za mimoriadne zarážajúce považujeme informáciu, že zamestnanci musia mesačne predať žreby najmenej za 550 eur a dve SIM karty, pričom si ich podľa podnetu niekedy kupujú sami, aby dosiahli na prémie. A ak manažérka prémie včas neschváli, spätne sa už vyplatiť nedajú. Zamestnanci zároveň uvádzajú, že každý týždeň podpisujú mlčanlivosť," dodáva Janckulík.
Kresťanskí demokrati tiež dodali, že pri základnej mzde vo výške 969 eur v hrubom nesú pracovníci navyše aj hmotnú zodpovednosť, dovolenku si vraj čerpajú iba po jednotlivých dňoch a pri zastupovaní musia údajne zvládnuť aj približne 25 kilometrov na elektrobicykloch so slabými batériami.
Na august zvolávajú výbor
Na 4. augusta 2026 teda Janckulík zvolal rokovanie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a bude žiadať presné údaje a dáta. Od vedenia Slovenskej pošty a príslušného ministerstva bude tiež chcieť vysvetlenie pracovných podmienok zamestnancov. Prekáža im tiež zatváranie niektorých pobočiek. "Vláda nemôže šetriť tým, že seniorom a obyvateľom vezme služby, ktoré každodenne potrebujú. Robert Fico rád hovorí o úcte k seniorom a podáva im karafiáty. Skutočná úcta sa však prejavuje tým, že im štát nenechá potichu zmiznúť základné služby z ich obce," uzavrel šéf KDH Milan Majerský.
Ak o niečom nekalom viete, nahláste to, posmeľuje pošta verejnosť
Topky teda oslovili samotnú poštu, aby sa k obvineniam vyjadrila. Tá ich jednoznačne odmieta. Vo svojom stanovisku uviedla, že odmieta, aby sa jej zamestnanci, klienti a poštové služby stali predmetom "predvolebného politického boja založeného na všeobecných tvrdeniach, domnienkach a ničím nepodložených obvineniach".
Zároveň vyzvala každého, kto disponuje konkrétnymi informáciami o porušovaní pracovnoprávnych predpisov, aby ich predložil vedeniu pošty alebo príslušným kontrolným orgánom. "Každý takýto podnet dôsledne preveríme," uviedla Slovenská pošta.
Nikto si SIM karty a losy kupovať nemusí
Reagovala aj na obvinenia týkajúce sa predaja doplnkových produktov. Podľa hovorkyne Evy Peterovej pošta „odmieta akékoľvek konanie, pri ktorom by zamestnanec mal byť nútený vlastnými prostriedkami nakupovať produkty alebo umelo vytvárať výsledky“. "Motivačná a pohyblivá zložka mzdy nie je nástrojom sankcie, ale odmenou viazanou na plnenie vopred stanovených pravidiel a cieľov. Predaj doplnkových produktov pritom nie je náhradou za základnú pracovnú činnosť zamestnancov, ktorou je poskytovanie kvalitných poštových služieb," vysvetľuje pošta.
"Odmietame tiež tvrdenia o údajnom systematickom preťažovaní zamestnancov. Tvrdé dáta hovoria jednoznačne. Počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi klesol od roku 2020 takmer o polovicu, pričom klesá aj počet zákazníckych operácií na pobočkách. Napríklad v Banskej Bystrici klesol počet doručovaných zásielok z viac ako 418-tisíc kusov mesačne na približne 182-tisíc kusov. Priemerný počet transakcií vybavených jedným zamestnancom za deň klesol z 229 na 116. Dôvodom je skutočnosť, že od roku 2018 klesol celkový objem poskytovaných poštových služieb o 62 percent, listových zásielok o 59 percent, poštových poukazov o 64 percent a produktivita práce o 50 percent," dodáva Slovenská pošta.
Pošta už dávno nie je len budova, bránia sa
Pošta odmietla aj tvrdenia, že optimalizácia pobočkovej siete znamená obmedzovanie služieb pre seniorov, zdravotne znevýhodnených občanov či obyvateľov vidieka. Označila ich za „nepravdivé a zavádzajúce“. "Práve seniori a zdravotne znevýhodnení občania nemusia vôbec navštevovať kamennú pobočku a prax ukazuje, že aj oni využívajú alternatívy, ktoré ponúka Slovenská pošta. Doručovatelia zabezpečujú služby priamo v mieste bydliska – doručujú dôchodky, zásielky, umožňujú úhradu SIPO, poštových poukazov, ako aj podanie listových či balíkových zásielok. Ani po nájdení žltého oznámenia v schránke už dnes nie je nevyhnutné navštíviť poštu," reagujú.
"Pošta nie je budova. Pošta je služba. Kamenná pobočka je iba jednou z možností, ako vybaviť poštové služby. Tie dnes zabezpečuje celá sieť doručovateľov, samoobslužných zariadení, digitálnych služieb a online riešení," pripomenuli.
V závere stanoviska Slovenská pošta uviedla, že transformačné opatrenia prijíma na základe objektívnych dát, ekonomických analýz a potrieb zákazníkov. Nie každé opatrenie musí podľa pošty byť populárne, no je nevyhnutné a zodpovedné na zachovanie a skvalitňovanie služieb. Zároveň deklarovala, že odmieta, aby sa jej zamestnanci stávali nástrojom politických kampaní, a očakáva vecnú diskusiu založenú na faktoch.