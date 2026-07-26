Spor pokračuje: KDH odkázalo Kolíkovej, že si má novelu poriadne prečítať

BRATISLAVA - Zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach nespochybňuje členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ). Skonštatovalo to opozičné KDH. Nevidí preto dôvod na to, aby sa menila časť Ústavy SR, ktorá hovorí, že v hodnotových a etických otázkach má mať domáce právo prednosť pred právom EÚ. Kresťanskí demokrati to uviedli v reakcii na nedeľné vyhlásenie opozičnej poslankyne Národnej rady (NR) SR za SaS Márie Kolíkovej. Tá si myslí, že prednosť európskeho práva by tu mala platiť, keďže sme súčasťou Únie.
„Takéto vysvetlenie vytvára falošný dojem, že ústavná novela z dielne KDH spochybňuje naše členstvo v EÚ alebo všeobecnú platnosť európskeho práva. Odporúčam preto pani Kolíkovej, aby si predmetné ustanovenie ešte raz pozorne prečítala. Novela nikde nehovorí, že európske právo na Slovensku neplatí. Potvrdzuje len skutočnosť, že SR si zachováva okrem iného zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach, ktoré neboli prenesené do právomoci EÚ,“ skonštatoval podpredseda KDH Viliam Karas.
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Odmietol vyjadrenia Kolíkovej
Odmietol tiež vyjadrenia Kolíkovej k zápisu manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorených v zahraničí do matriky. Tá argumentovala, že v rámci európskeho priestoru by sa manželstvo uzavreté v rámci jedného štátu malo brať do úvahy a rešpektovať aj v inom štáte. „Európske právo môže od členských štátov požadovať, aby určité blízke osobné väzby zohľadnili na účely práv vyplývajúcich zo slobodného pohybu. Z toho však nevyplýva povinnosť zapísať takýto zväzok do slovenských registrov ako manželstvo ani meniť slovenskú definíciu manželstva,“ skonštatoval Karas.
KDH už navrhovalo riešenie viacerých životných situácií
Zároveň upozornil na to, že KDH už navrhovalo riešenie viacerých životných situácií osôb rovnakého pohlavia. „Ako minister spravodlivosti som predložil návrh takzvaného registra fiduciárnych vzťahov, ktorý mal riešiť praktické otázky vzájomného zastupovania, informovania či usporiadania blízkych osobných vzťahov bez toho, aby zasahoval do ústavnej definície manželstva. Tento návrh však ministerka Jana Dubovcová na žiadosť pani prezidentky počas úradníckej vlády Ľudovíta Ódora stiahla z NR SR tesne pred jeho schválením,“ dodal. Kolíková v nedeľu v relácii Politika 24 televízie Joj 24 hovorila o dôležitosti zmeny Ústavy SR v časti, ktorá rieši suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. „Sme súčasťou európskeho priestoru a chceme tou súčasťou byť, tak prednosť európskeho práva by tu mala platiť,“ argumentovala.