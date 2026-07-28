MIMORIADNA situácia v Košickom kraji! Po smršti zasahujú hasiči aj vojaci, prechádzajú od domu k domu

KOŠICE - Po pondelkových extrémnych búrkach platí v Košickom kraji mimoriadna situácia. Desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov prechádzajú od domu k domu, zakrývajú poškodené strechy, odstraňujú popadané stromy a pomáhajú obyvateľom v najzasiahnutejších obciach.
Od včerajšieho popoludnia zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči pri odstraňovaní následkov veternej smršte a búrok s krúpami v Košickom kraji, informoval Hasičský a záchranný zbor.
Nasadené sú sily z hasičských staníc Michalovce, Veľké Kapušany a Sobrance, dobrovoľné hasičské zbory z viacerých obcí, ako aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
"Po príchode do zasiahnutých oblastí zasahujuci hasiči prechádzali od domu k domu, pomáhali obyvateľom a zabezpečovali poškodené objekty. Ich činnosť je zameraná najmä na zakrývanie poškodených striech, odstraňovanie popadaných stromov a konárov z komunikácií a verejných priestranstiev či zabezpečovanie uvoľnených strešných krytín," približujú hasiči.
Zásahy sa vyvíjajú podľa aktuálneho vývoja situácie a prijatých oznámení od občanov.
Michalovcami a okolím sa v pondelok popoludní prehnala búrka sprevádzaná krupobitím a vetrom. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Obyvatelia zasiahnutých obcí na sociálnych sieťach zverejňovali fotografie veľkých krúp, poškodených domov a vozidiel.