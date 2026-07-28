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MIMORIADNA situácia v Košickom kraji! Po smršti zasahujú hasiči aj vojaci, prechádzajú od domu k domu

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(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
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KOŠICE - Po pondelkových extrémnych búrkach platí v Košickom kraji mimoriadna situácia. Desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov prechádzajú od domu k domu, zakrývajú poškodené strechy, odstraňujú popadané stromy a pomáhajú obyvateľom v najzasiahnutejších obciach.

Od včerajšieho popoludnia zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči pri odstraňovaní následkov veternej smršte a búrok s krúpami v Košickom kraji, informoval Hasičský a záchranný zbor.

MIMORIADNA situácia v Košickom
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Nasadené sú sily z hasičských staníc Michalovce, Veľké Kapušany a Sobrance, dobrovoľné hasičské zbory z viacerých obcí, ako aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

MIMORIADNA situácia v Košickom
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

"Po príchode do zasiahnutých oblastí zasahujuci hasiči prechádzali od domu k domu, pomáhali obyvateľom a zabezpečovali poškodené objekty. Ich činnosť je zameraná najmä na zakrývanie poškodených striech, odstraňovanie popadaných stromov a konárov z komunikácií a verejných priestranstiev či zabezpečovanie uvoľnených strešných krytín," približujú hasiči.

MIMORIADNA situácia v Košickom
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Zásahy sa vyvíjajú podľa aktuálneho vývoja situácie a prijatých oznámení od občanov.

MIMORIADNA situácia v Košickom
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Michalovcami a okolím sa v pondelok popoludní prehnala búrka sprevádzaná krupobitím a vetrom. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Obyvatelia zasiahnutých obcí na sociálnych sieťach zverejňovali fotografie veľkých krúp, poškodených domov a vozidiel.

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