Zemplín spustošila silná búrka: Šesť obcí vyhlásilo mimoriadnu situáciu! Škody sa stále rátajú

MICHALOVCE - Záchranné práce po búrke a krupobití vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce by mali byť ukončené v stredu. Situácia v obci sa stabilizovala natoľko, že bude možné prejsť do ďalšej fázy obnovy. Informovali o tom z Okresného úradu (OÚ) Michalovce, po kontrolných obhliadkach a rokovaniach so starostami a členmi krízových štábov v okrese.
V ďalších postihnutých obciach okresu Michalovce, konkrétne v Zemplínskej Širokej, Palíne a Sennom, záchranné a likvidačné práce naďalej intenzívne pokračujú. „Na pomoc obyvateľom sú aj naďalej plne k dispozícii príslušníci Hasičského a záchranného zboru a Ozbrojených síl SR,“ uviedli s tým že v teréne budú pomáhať aj vo štvrtok (30. 7.).
Zemplín zasiahla v pondelok popoludní (27. 7.) silná búrka sprevádzaná krupobitím, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj verejnom majetku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v šiestich obciach okresov Michalovce a Sobrance. V okrese Michalovce tak urobili obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín, v okrese Sobrance obce Pinkovce a Lekárovce.