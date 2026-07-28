Búrkový MASAKER na Zemplíne: VIDEO Desivé zábery z obcí! Obrovské KRÚPY ničili autá, úrody a strechy domov

MICHALOVCE - Východ Slovenska zasiahlo extrémne počasie. Michalovce a viaceré okolité obce spustošila v pondelok popoludní silná búrka sprevádzaná krupobitím. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Obyvatelia zverejnili na sociálnych sieťach fotografie veľkých krúp aj škôd, ktoré im spôsobili na domoch či autách.
Silná búrka, ktorá v pondelok spôsobila rozsiahle škody v oblasti Zemplína, vznikla ešte južne od Popradu a spočiatku postupovala pomaly medzi Košicami a Prešovom. Až pri Zemplíne výrazne zosilnela, nadobudla mohutnú supercelárnu štruktúru a smerovala k ukrajinským hraniciam, opisuje portál iMeteo.sk. Na západe Ukrajiny ešte viac nabrala na intenzite, pričom na našom území prinášala krúpy s priemerom 5 až 7 centimetrov, ktoré napáchali značné škody na majetku.
Obrovské krúpy ničili strechy a autá
Mesto Michalovce po búrke, ktorá sa ním prehnala, vyslalo pracovníkov do terénu, aby monitorovali situáciu a zisťovali rozsah poškodení. Zároveň vyzvalo obyvateľov, aby nahlásili spadnuté konáre alebo poškodenie mestského majetku vo svojom okolí.
V obci Senné, kde vyhlásili mimoriadnu situáciu, monitorujú rozsah škôd. Starosta Marcel Nemčík uviedol, že poškodených je približne 60 rodinných domov, najmä strechy naprieč celou obcou.
Z toho dôvodu mnohé domácnosti aj zatopilo. Krúpy okrem toho poškodili aj vozidlá, rozbili sklá a zanechali preliačiny.
Rozsiahle škody hlásia aj z Palína, kde taktiež museli vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Starosta Tibor Tomko potvrdil, že krupobitie zasiahlo prakticky celú obec — poškodilo strechy, skleníky, lexanové prístrešky, okná na autách a vietor vyvracal stromy. Veľkosť krúp prirovnal k pingpongovým loptičkám. Obec aktuálne rieši odstraňovanie následkov a koordinuje ďalší postup.
Mimoriadna situácia platí aj v Zemplínskej Širokej, kde krupobitie najviac poškodilo eternitové strechy. Starosta Miroslav Čičák odhaduje, že z viac ako 300 rodinných domov je poškodených približne 40.
Búrka sa prehnala aj okresom Sobrance. V obci Lekárovce padali obrovské krúpy, ktoré taktiež páchali obrovské škody.
Búrka v obci spustošila aj Múzeum na čiare, ktoré zachytáva históriu života na východnej hranici Slovenska. "Roztrepané eternitové strechy takmer v celej dedine. Ani my sme neobišli bez škôd," napísalo na sociálnej sieti, kde zverejnilo škody.
Búrky neobišla ani obec Bežovce, kde na oči pre plač stačilo 5 minút.
Krúpy zasiahli aj obec Vysoká nad Úhom. Miestna obyvateľka zverejnila fotografie poškodenej strechy, šmykľavky a obrovskej krúpy.
Škody páchal aj vietor
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že počas výjazdov kvôli počasiu odstraňovali popadané stromy z cestných komunikácií, spadnutý strom na obytnom dome a na zaparkovaných vozidlách.
Hasiči z michalovského okresného riaditeľstva HaZZ zasahovali pri viacerých popadaných stromoch a konároch, pričom do odstraňovania následkov sa zapojili aj dobrovoľní hasiči.