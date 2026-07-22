Ruskí hekeri zaútočili na Slovensko: Opozícia ostro kritizuje vládu a žiada okamžité vysvetlenie

BRATISLAVA - Opozičné KDH vyzýva vládu, aby bezodkladne a transparentne informovala verejnosť aj parlament o kybernetických operáciách ruských hekerov proti Slovensku. Informoval o tom Mario Marcinek z komunikačného oddelenia KDH.
„Európska únia jasne pomenovala aktivity ruských spravodajských štruktúr, uviedla Slovensko medzi napadnutými krajinami a prijala voči zodpovedným osobám a subjektom sankcie. Slovenská vláda preto nemôže predstierať, že ide o okrajovú alebo nejasnú udalosť,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a člen Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Branislav Škripek (KDH). Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) musí podľa Škripeka vysvetliť, aké informácie mala vláda k dispozícii, odkedy o útokoch vedela a akú diplomatickú odpoveď pripravila.
KDH zdôrazňuje, že má právo poznať základný rozsah incidentov, ich možné následky a opatrenia, ktoré štát prijal na ochranu svojich systémov a občanov. „Potrebujeme vedieť, či boli kompromitované citlivé informácie, či štát útoky včas odhalil a či urobil všetko potrebné na zabránenie ďalším prienikom,“ povedal člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a poslanec KDH František Majerský.
Tlak na Roberta Fica
Opozičné PS, poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí) i mimoparlamentní Demokrati vyzvali v utorok (21. 7.) predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby zvolal bezpečnostnú radu. Dôvodom sú kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku. Zároveň vyzvali ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby si predvolal ruského veľvyslanca a žiadal vysvetlenie.
Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok neevidoval žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu pre kybernetické aktivity Ruskej federácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR uviedlo, že vníma škodlivé kybernetické aktivity spájané so 16. centrom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) mimoriadne vážne. Terčom útokov mali byť kritická infraštruktúra, energetika a zbrojársky priemysel.