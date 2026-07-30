Zúfalý otec musel v noci klopať susedom na dvere: V noci uprostred Bratislavy lieky NEZOŽENIETE!

BRATISLAVA - Zážitok, aký nechce zažiť žiadny rodič. Otec z hlavného mesta popísal svoju nočnú drámu, keď musel uprostred Bratislavy zháňať lieky pre svojho syna, ktorý zápasil s horúčkou 39 stupňov Celzia. Jeho nočné kroky najskôr smerovali na urgent na Kramáre, kde síce dostal do rúk recept, no pri zháňaní lieku nastali vážne komplikácie a varuje aj ostatných rodičov. Na celý incident už reaguje aj Národný ústav detských chorôb (NÚDCH).
Pozornosť verejnosti si získal anonymný podnet od nemenovaného otca na čoraz populárnejšej stránke Nekŕmte nás odpadom. Často sa na nej objavujú podobné príspevky z oblasti zdravotníctva a ani teraz nešlo o výnimku. Otec popísal nočný horor, kedy uprostred hlavného mesta Slovenska nevedel pre trpiaceho syna zohnať lieky na horúčku. "Jasné, moja chyba, mali sme mať zásoby. Ale hovorím si, sme v Bratislave, sadnem do auta a niekde niečo kúpim," sypal si popol na hlavu otec.
Nočná realita z bratislavských ulíc ho kruto udrela do tváre
To však ešte netušil, aké sklamanie ho uprostred najväčšieho a infraštruktúrou prepchatého mesta čaká. "Až v noci v aute som zistil, aká je realita. V celom hlavnom meste a okolí neexistuje jedna jediná nonstop lekáreň. Tá na Ružinovskej, čo má držať pohotovosť pre pol milióna ľudí, zatvára o 22:30. O desiatej večer! Skončili sme na urgente na Kramároch. Lekár nás vyšetril, napísal recept, podal mi ho do ruky a vraví: Musíte ísť do pohotovostnej lekárne. Keď som mu povedal, že tie sú už dávno zatvorené, len pokrčil plecami, že on s tým nič neurobí," pokračoval otec.
"Ak to takto necháme, nabudúce budete v noci prosiť susedov o lieky vy," napísal záverečné memento otec a pod príspevkom sa automaticky rozbehla diskusia.
Nemocničná lekáreň neposkytuje pohotovostný predaj liekov
Príbeh sa stal taký virálny, že pre televíziu Markíza reagoval aj samotný NÚDCH. Nemocničná lekáreň je otvorená denne do 22:00 vrátane sviatkov, no nezabezpečuje pohotovosť. "Rozpis pohotovostných lekárenských služieb zabezpečuje VÚC v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou," povedala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická. Ku každému dieťaťu sa podľa nich pristupuje individuálne. Ak stav už neznesie odklad, liečba príde priamo počas hospitalizácie alebo na urgentnom príjme.
"Obvyklá prax je taká, že dieťa dostane potrebnú liečbu na urgentnom príjme v čase jeho ošetrenia a v nevyhnutných prípadoch aj liek na nasledujúcu dávku do domáceho prostredia, kým rodičia obstarajú liek v lekárni," doplnila stanovisko Kamenická.
Rodičia by podľa odborníkov mali mať doma vždy aspoň základnú lekárničku s voľnopredajnými liekmi. Pri ich užití je však vždy potrebné skontrolovať dátum ich exspirácie. Nemocnica tiež vyjadrila presvedčenie, že dostupnosť pohotovostných lekárenských služieb sa v budúcnosti zlepší.