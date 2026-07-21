Mrazivé chvíle tesne pred krachom známej cestovky: Dovolenkári už tušili najhoršie, nové informácie!

BRATISLAVA - Nočná mora, akú nechcete deň pred odletom či odchodom do zahraničia na vytúžený zájazd zažiť. Slovenskom otriasa krach ďalšej cestovnej kancelárie. Cestovka Solvex vyhlásila uprostred dovolenkovej sezóny platobnú neschopnosť. Krach kancelárie nahneval klientov a už krátko pred jeho ohlásením mali niektorí ľudia s touto cestovkou zlé skúsenosti.
Verejnosť spozornela, keď počas pondelka 20. júla cestovná kancelária Solvex na svojej internetovej stránke oznámila, že sa dostala do stavu platobnej neschopnosti a naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a svojim klientom.
Nešlo o žiadneho nováčika, poistku uzatvorenú majú
Solvex má okrem iného uzatvorené poistenie pre prípad úpadku v poisťovni Colonnade Insurance S.A. "Toto rozhodnutie sme prijali až po vyčerpaní všetkých dostupných možností na zachovanie činnosti spoločnosti. Napriek maximálnemu úsiliu vedenia spoločnosti, značným finančným investíciám a intenzívnym rokovaniam s obchodnými partnermi sa nepriaznivý vývoj nepodarilo zvrátiť," napísala v ten istý deň spoločnosť Solvex. Ten fungoval dlhých 26 rokov.
Ľudia už niečo tušili
Pozornosť už krátko pred oznámením platobnej neschopnosti vyvolal aj prípad anonymného prispievateľa na stránke Nekŕmte nás odpadom. Príspevok sa na stránke objavil len necelé dva dni pred oznámením krachu Solvexu.
"Objednala som si v juni zajazd do Bulharska cez tuto CK. Keďže z nášho mesta toho veľa nelieta, tak som si vybrala čo bolo v ponuke aspoň lepší hotel s aquaparkom. Bolo mi povedane, že vouchery a ďalšie info dostanem 7 dní pred otletom, ktorý mal byť o mesiac. (..) Viackrat som sa pytala na letové časy keďže mám malé deti, vždy to skončilo tým, že zatiaľ ich nemajú. Zaplatila som 3 731 eur, áno viem, moja chyba," posťažovala sa žena, ktorá chcela sebe a deťom dopriať letné prázdninové radovánky v zahraničí. Tá dodala, že aktuálne je jej spor so Solvexom vo fáze predžalobnej výzvy, na ktorú vraj nereagovali.
Po tomto príspevku sa priam roztrhlo vrece so sťažnosťami ďalších ľudí na cestovnú kanceláriu Solvex. Niektorí sa sťažovali na zmenu lokality odletu z Košíc do Popradu, zmenu lokality hotela v cieľovej destinácii, iní zas na kvalitu izieb či absenciu delegáta.
Pre krach cestovky zasadajú kompetentné orgány
Krach Solvexu podnietil Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) k zasadaniu. Toto zasadnutie má prebiehať už dnes v ranných hodinách, zúčastňuje sa jej prezídium a dozorná rada.
Klienti môžu zachovať pokoj, vznikajú im tieto nároky
Solvex podľa SACKA podnikala u nás takmer tri desaťročia mala zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku v súlade s platnou legislatívou. Ochrana klienta je podľa nich zabezpečená formou poistenia pre prípad úpadku uzavretého s poisťovňou Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu na poistnú sumu 2.550 000 eur. "To znamená, že klienti, ktorí si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii Solvex, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené, ale ešte nečerpané služby. Ak sa nachádzajú v zahraničí, bude im, samozrejme, zabezpečený návrat domov. Klientom, ktorí ešte nevycestovali, vzniká nárok na vrátenie uhradených finančných prostriedkov," ubezpečil orgán SACKA.
"Slovenské cestovné kancelárie združené v SACKA ihneď po oboznámení sa so vzniknutou situáciou ponúkli svoju súčinnosť poisťovni a pomoc pri zabezpečovaní repatriácie vycestovaným klientom," uviedla prezidentka SACKA Ľudmila Masariková.