Veľké problémy Gröhlinga po bicyklovej kampani v regióne: 30 dní sa nič nedialo a odrazu TOTO!

VRBOVÉ - Predseda Slobody a Solidarity Branislav Gröhling využil prvú časť leta na to, aby sa v regióne rozprával s voličmi, kam sa dopravoval na dvoch kolesách. Jeho bicykel toho za 30 dní zvládol skutočne veľa, no prakticky ihneď po návrate a prvom mimokampaňovom výlete ho sklamal, a to v najnevhodnejšiu víkendovú dobu. Takmer každý servis v okolí mal byť totiž za bežných okolností už tesne pred zatvorením. Tentokrát však natrafil na výnimku.
Šéf SaS po konci kampane v teréne vyhlásil, že prejsť 263 obcí a miest za 30 dní bolo síce náročné, ale stálo to vraj za to. V tom čase ho zrejme nesklamala ani technika a dopravný prostriedok, ktorým sa prepravoval medzi obcami. Bicyklom sa presúval od Vyšného Nemeckého cez Jenkovce, Tibavu, Bajany, Pruské, Čakajovce až po Štvrtok na Ostrove. Ani na jednom z týchto miest Gröhling nenarazil na problémy s jeho bicyklom. Až teraz.
Výlet na priehradu po kampani a hneď prišiel defekt
Gröhling ukončil kampaň a prejdenie vyše dvesto obcí a miest statusom formálne uzavrel na sociálnej sieti. Na bicykel však v súkromí nezanevrel ani po tejto kampani a počas najbližších voľných dní vytiahol tátoša na cesty znova. Konkrétne na priehradu Dubník.
Stačilo pár prejdených metrov a šéf SaS musel z bicykla zoskočiť. "Trochu som dofúkal a šlapal postojačky, našiel som servis vo Vrbovom. Pracoval však iba do 12-tej, ale povedal, že počká na mna, treba si vážiť klientov, stopoval som, nikto nezastavil, po hodine a viacnásobného dofukovania kolesa som napokon prišiel do Vrbového," popísal svoje útrapy v teréne Gröhling.
V servis dal následne predseda za asitencie technika všetko do poriadku.