Nátlak na ÚBOK? Sieťami sa šíri záhadný status, nespokojné riadky a slová o ŠIKANE, polícia rázne prehovorila!

BRATISLAVA - Polícia a verejnosť si v posledných hodinách prečítali veľmi znepokojujúce riadky jednotlivca, ktorý sa cez konkrétnu stránku anonymne vyjadril k údajne kolabujúcej atmosfére a situácii v policajnom zbore, presnejšie v Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK). Jeho slová o šikane a zametaní káuz spôsobili veľké vášne v komentároch, no o niekoľko hodín prehovorila samotná polícia a rozobrala status slovo po slove. Ukázalo sa, že dotyčný zrejme ani nevie, ako to vo vnútri ÚBOK-u vyzerá. Svedčí o tom jeho prejav.
Nespokojný status sa popri ostatných sťažujúcich príspevkoch objavil na známej stránke Nekŕmte nás odpadom a získal si už vyše 8,5-tisíc lajkov, čo je pomerne vysoké číslo.
Mám chuť s tým celým tresknúť, píše sa v statuse, kde zmieňuje aj Slayádu
"Mám sto chutí s tým celým tresknúť a z polície nadobro odísť," píše sa v statuse, kde anonym popisuje situáciu vo vnútri kancelárií a v teréne ako "čistý hnus".
Záhadný človek píše o tom, že ich v polícii majú zneužívať "ako handry" a že sa to už vraj nedá vydržať. "Utekajú brutálne kauzy, kde miznú milióny. Štát kúpi starú barabizňu za 17 miliónov, hoci reálnu hodnotu má sotva 5, áno, slávna Slayáda. Miliardové tendre na záchranky. A viete čo sa deje? Ticho. Tam nikto netlačí. Práve naopak, človek má pocit, že sa to zametá pod koberec," sťažuje sa na viacerých frontoch záhadný užívateľ.
Každý policajt toto musí cítiť v kostiach, sťažuje sa autor statusu
"Presne toto ma neuveriteľne se*ie. Ten pocit, že z nás robia handry na špinavé politické hry. Za posledné mesiace som zažil porady, po ktorých sme si s kolegami len neveriacky pozerali do očí," píše sa ďalej v statuse, kde sa tiež uviedlo, že na ÚBOK je údajne vyvíjaný nátlak zhora. "Na ÚBOK-u je to dnes totálne cez čiaru. Poviem to na rovinu, každý normálny policajt v kostiach cíti, keď sa z vyšetrovania robí politický nástroj na objednávku," tvrdí záhadný autor statusu.
A kde sú dôkazy? Pýta sa polícia, ktorá vierohodnosť statusu pochovala pod čiernu zem
Nespokojné riadky sa evidentne dostali aj k polícii, ktorá reagovala, že v statuse nepadol ani jeden jediný dôkaz o tom, že by to takto vyzeralo vo vnútri ÚBOK-u. Anonymné tvrdenia vraj nenahradia dôkazy. "Tieto tvrdenia dôrazne odmietame. Sú nepodložené a nezodpovedajú skutočnosti. Z obsahu príspevku je zároveň zrejmé, že jeho autor nie je príslušníkom ÚBOK, keďže uvádza tvrdenia, ktoré nezodpovedajú fungovaniu útvaru ani procesnému postupu v predmetnej veci," tvrdí polícia.
"Príslušníci ÚBOK postupujú výlučne podľa zákona, na základe dôkazov a svojho odborného úsudku. Anonymné príspevky bez dôkazov nemôžu spochybniť ich profesionalitu ani zákonnosť ich postupu," uzavreli.