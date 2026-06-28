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Nátlak na ÚBOK? Sieťami sa šíri záhadný status, nespokojné riadky a slová o ŠIKANE, polícia rázne prehovorila!

Anonym popísal údajne dusnú atmosféru v ÚBOK-u, no polícia hovorí o hoaxu. Zobraziť galériu (2)
Anonym popísal údajne dusnú atmosféru v ÚBOK-u, no polícia hovorí o hoaxu. (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, gettyimages.com)
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BRATISLAVA - Polícia a verejnosť si v posledných hodinách prečítali veľmi znepokojujúce riadky jednotlivca, ktorý sa cez konkrétnu stránku anonymne vyjadril k údajne kolabujúcej atmosfére a situácii v policajnom zbore, presnejšie v Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK). Jeho slová o šikane a zametaní káuz spôsobili veľké vášne v komentároch, no o niekoľko hodín prehovorila samotná polícia a rozobrala status slovo po slove. Ukázalo sa, že dotyčný zrejme ani nevie, ako to vo vnútri ÚBOK-u vyzerá. Svedčí o tom jeho prejav.

Nespokojný status sa popri ostatných sťažujúcich príspevkoch objavil na známej stránke Nekŕmte nás odpadom a získal si už vyše 8,5-tisíc lajkov, čo je pomerne vysoké číslo.

Mám chuť s tým celým tresknúť, píše sa v statuse, kde zmieňuje aj Slayádu

"Mám sto chutí s tým celým tresknúť a z polície nadobro odísť," píše sa v statuse, kde anonym popisuje situáciu vo vnútri kancelárií a v teréne ako "čistý hnus".

Záhadný človek píše o tom, že ich v polícii majú zneužívať "ako handry" a že sa to už vraj nedá vydržať. "Utekajú brutálne kauzy, kde miznú milióny. Štát kúpi starú barabizňu za 17 miliónov, hoci reálnu hodnotu má sotva 5, áno, slávna Slayáda. Miliardové tendre na záchranky. A viete čo sa deje? Ticho. Tam nikto netlačí. Práve naopak, človek má pocit, že sa to zametá pod koberec," sťažuje sa na viacerých frontoch záhadný užívateľ.

Nátlak na ÚBOK? Sieťami
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 (Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom)

Každý policajt toto musí cítiť v kostiach, sťažuje sa autor statusu

"Presne toto ma neuveriteľne se*ie. Ten pocit, že z nás robia handry na špinavé politické hry. Za posledné mesiace som zažil porady, po ktorých sme si s kolegami len neveriacky pozerali do očí," píše sa ďalej v statuse, kde sa tiež uviedlo, že na ÚBOK je údajne vyvíjaný nátlak zhora. "Na ÚBOK-u je to dnes totálne cez čiaru. Poviem to na rovinu, každý normálny policajt v kostiach cíti, keď sa z vyšetrovania robí politický nástroj na objednávku," tvrdí záhadný autor statusu.

A kde sú dôkazy? Pýta sa polícia, ktorá vierohodnosť statusu pochovala pod čiernu zem

Nespokojné riadky sa evidentne dostali aj k polícii, ktorá reagovala, že v statuse nepadol ani jeden jediný dôkaz o tom, že by to takto vyzeralo vo vnútri ÚBOK-u. Anonymné tvrdenia vraj nenahradia dôkazy. "Tieto tvrdenia dôrazne odmietame. Sú nepodložené a nezodpovedajú skutočnosti. Z obsahu príspevku je zároveň zrejmé, že jeho autor nie je príslušníkom ÚBOK, keďže uvádza tvrdenia, ktoré nezodpovedajú fungovaniu útvaru ani procesnému postupu v predmetnej veci," tvrdí polícia.

"Príslušníci ÚBOK postupujú výlučne podľa zákona, na základe dôkazov a svojho odborného úsudku. Anonymné príspevky bez dôkazov nemôžu spochybniť ich profesionalitu ani zákonnosť ich postupu," uzavreli.

 
 
Viac o téme: NespokojnosťReakciaHoaxPolícia StatusÚBOKÚrad boja proti organizovanej kriminalite
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