Hororová noc: Obľúbenú dovolenkovú oblasť v Rakúsku zasiahli bahenné lavíny! VIDEO Desivé zábery spúšte

SÖLDEN – Obľúbené tirolské údolie Ötztal v Rakúsku sa v stredu večer premenilo na zónu hrozivej prírodnej katastrofy. Oblasť okolo známeho strediska Sölden zasiahli extrémne silné búrky a prietrže mračien, ktoré spustili masívne bahenné lavíny a záplavy. Služby civilnej ochrany museli vyhlásiť najvyšší stupeň výstrahy a obyvateľov okamžite varovali pred bezprostredným ohrozením života.
O udalosti informoval rakúsky denník Kronen Zeitung. Dramatická situácia vyhrotila okolo 22:45 hod., keď úrady spolkovej krajiny Tirolsko aktivovali celoštátny systém a všetky mobilné telefóny pripojené do siete v postihnutej oblasti prijali výstražnú správy AT-Alert. Úrady súčasne spustili sirény civilnej ochrany a v lokálnej aréne zriadili núdzové útočisko pre ľudí v núdzi.
Obyvatelia aj návštevníci dostali striktný príkaz neopúšťať svoje obydlia a okamžite sa presunúť do vrchných poschodí domov. Úrady varovali pred vstupom do pivníc, podzemných garáží, podchodov či do blízkosti rozbúrených tokov. V lokalite Rofenhöfe neďaleko časti Vent zosuv bahna a skál zablokoval cestu. Záchranári museli z ohrozenej oblasti evakuovať približne 30 ľudí a umiestniť ich do náhradného hotela.
Zničené autá, zatopené pivnice a ohrozená čistička
Hustý bahenný prúd zasypal parkoviská a cestné komunikácie, pričom poškodil viacero zaparkovaných vozidiel. Prívalová voda vytopila desiatky pivníc, spôsobila výpadky elektrickej energie a odrezala niektoré úseky ciest od sveta.
Veľké vrásky na čele robí záchranárom a úradom čistička odpadových vôd na severe obce, ktorú obkolesili nánosy bahna a sutín. Záchranári sa k nej spočiatku nevedeli cez nánosy vôbec preraziť, pričom rozsiahle škody na infraštruktúre nebolo možné bezprostredne odhadnúť. Na mieste museli okamžite nasadiť ťažkú techniku a bágre.
Obrovské šťastie v nešťastí
Búrkový systém oblasť opustil krátko pred polnocou, kedy úrady odvolali najvyšší poplach. Napriek masívnym materiálnym škodám a vyčíňaniu živlov hlásia úrady obrovské šťastie v nešťastí – pri divokej nočnej katastrofe sa nikto nezranil.
Zosuvy pôdy však nahlásili aj z susedného údolia Pitztal, kde dve lavíny zablokovali kľúčovú štátnu cestu L16 v dĺžke približne sto metrov. Cestári pracovali nepretržite celú noc, aby zasiahnuté úseky vyčistili a opätovne spriechodnili.