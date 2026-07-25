Fico ostro vracia úder opozícii a médiám: Pravda o Koalícii ochotných aj drahom benzíne!

BRATISLAVA - Pekný sobotný večer, vážení priatelia, nervózne opäť sledujem vývoj ceny ropy. Po útoku USA na Irán bolo úplne zrejmé, že veci nepôjdu silovo tak ľahko ako vo Venezuele. Vojenské ťahanice medzi USA a Iránom nemajú ani konca, ani perspektívne riešenie, jediné, čo vidíme, je, ako skáče cenovka pri rope. Cena ropy atakuje 100 dolárovú hranicu, ak k tomu pridáme dopad vzťahu eura k doláru, máme mimoriadne účinný elixír na zvyšovanie cien pohonných hmôt na celom svete. Oceňujem permanentný dialóg vlády s rafinériou Slovnaft. Ten zabezpečuje, že patríme medzi krajiny, ktoré napriek enormne zložitej situácii držia ceny pohonných hmôt pod primeranou kontrolou. Cena nafty je na Slovensku o 26 centov na liter nižšia, ako je priemer v EÚ, pri benzíne je to o 20 centov menej. Osobitne sledujeme vývoj u našich susedov a robíme všetko preto, aby sme patrili k tým lacnejším.
Neprekvapil ma ani údaj z prvého štvrťroku tohto roku, podľa ktorého verejný dlh krajín používajúcich euro stúpol už na takmer 90 percent, presne 88,9 percenta HDP. Náš verejný dlh je o 26 percent nižší a v eurozóne je vo výške dlhu pred nami celý rad krajín, o ktorých by ste to nikdy nepovedali, ako napríklad Nemecko, Rakúsko či Fínsko, alebo Belgicko. Ekonomický a politický velikán, predseda PS, ktorý sa preslávil názorom, že úlohou opozície je škodiť, by určite rast verejného dlhu v eurozóne najradšej pripísal Slovensku, pretože sa už nechal počuť, že naša ekonomika päť a pol miliónovej krajiny ťahá dole celú ekonomiku Európskej únie. Je to ťažké, s takýmito deckami viesť normálnu politickú súťaž.
Odmietol radikálne sociálne škrty
No pri pohľade na to, čo sa deje v európskej ekonomike, na vojnové konflikty, na neustále rastúcu Čínu, nie sú pred nami práve najružovejšie mesiace a roky. Chcem zopakovať, že vláda, ktorú vediem, nerobí a nebude robiť politiku pre pekné čísla. Z tých sa ešte nikto nenajedol. Odmietam radikálne škrty v sociálnej oblasti a predstavu, že to musia byť iba zamestnanci a dôchodcovia, ktorí majú zaplatiť nevyhnutné opatrenia. Ako by to robila pravica, nám názorne ukázal bývalý vraj úradnícky premiér Ódor, inak čistý stranícky nominant PS, keď nám na konci roku 2023 odovzdal návrh rozpočtu na rok 2024, v ktorom navrhoval škrty na úrovni viac ako sedem miliárd eur, totálny rozklad sociálneho štátu. V týchto náročných časoch, kedy sa nám darí držať aký taký hospodársky rast, verejné financie pod kontrolou, rast minimálnej a reálnych miezd a zásadné výdobytky sociálneho štátu z dielne Smeru, musíme pokračovať v politike sociálneho zmieru a ochrane dosiahnutého sociálneho štandardu.
Nepodľahneme ani byrokratom v Bruseli, ani opozícii a jej médiám, títo chcú v tomto čase pre Slovensko len to najhoršie, lebo očakávajú, že to im prinesie vytúžené vládnutie po budúcoročných septembrových voľbách. Najmä nepodľahneme jednému jedinému povinnému politickému názoru, čo je správne a čo nie. V zahraničných vzťahoch budeme maximálne racionálni a pragmatickí. Povedzte mi, ako máme rozumieť Nemecku, ktoré výrazne, možno najvýraznejšie na svete, podporuje Ukrajinu vo vojne s Ruskom a potom štátne orgány Nemecka povolia nemeckej firme spolupracovať s ruskou spoločnosťou Rosatom v oblasti jadrového paliva pre jadrové reaktory ruského typu? Máme potom povinnosť počúvať akékoľvek moralizovanie na našu adresu za našu racionálnu a mierovú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany?
Pochvala pre Petra Pellegriniho
Veľmi vítam oficiálnu návštevu prezidenta Petra Pellegriniho v Číne. Dlhé roky pracujem na dobrých priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s Čínou a dosahujeme výsledky. Nepochybujem, že prezident Pellegrini svojou návštevou prispeje k ďalšiemu zvýšeniu kvality slovensko-čínskeho strategického partnerstva.
Vôbec sa netvárim, že zvládnuť výzvy najbližšieho obdobia, domáce aj vonkajšie, bude ľahké, ale na to sme tu, aby sme na výzvy reagovali a riešili ich. Nemienim vyplakávať. Ako predseda vlády si plne uvedomujem, že nie sme v opozícii, kde to je podstatne, podstatne jednoduchšie. Ale ani keď sme boli v opozícii nepresadzovali sme ohavnú myšlienku súčasných opozičných deciek, že ich úlohou je škodiť, nevyhlasovali sme čokoľvek bez zodpovednosti a najmä sme sa dôsledne vyhýbali politike dvojakého metra, ktorá v opozícii doslova prekvitá. Pred pár dňami som komentoval havárie pánov Korčoka a Deja z PS. Hrubo porušili dopravné predpisy a zranili iné osoby. Prečo ich nikto z opozície a jej médií nevyzýva na odchod z politiky, prečo nikto neorganizuje protesty, ako to bolo pri havárii riaditeľa SIS Paľa Gašpara, hoci tento ani haváriu nespôsobil, ani nikomu neublížil? Prečo nikto z médií nekonfrontuje predsedu SaS pána Gröhlinga, že síce sa stal v roku 2020 ministrom školstva v Matovičovej vláde, ale súčasne sa potvrdilo, že podvádzal pri písaní diplomovky, v podstate ju opísal? To sa môže stať len Slovensku, v krajine dvojakého kilometra, že špeciálnym prokurátorom sa stane právoplatne odsúdený človek za zabitie chodca na priechode, z prezidenta pána Kisku sa stane právoplatne odsúdený páchateľ daňových trestných činov, ktoré spáchal v prezidentskej kampani, a ministrom školstva človek, ktorý podvádzal pri písaní diplomovky! Ako som už povedal, títo naši páni z opozície, to sú nadľudia, môžu všetko, nič im médiá nevyčítajú, lebo Smer, lebo Fico.
Fico odmieta Koalíciu ochotných
Už ani neviem, či sa smiať alebo plakať pri protivládnych a protislovenských médiách. Včera ráno mi skoro vyleteli oči z jamiek, keď som sa dočítal, že Slovensko sa stalo členom vojnového spolku Koalície ochotných, teda skupiny krajín, ktoré bezvýhradne podporujú vojnu na Ukrajine. Účasť v takomto spolku by bola v príkrom rozpore s podstatou našej mierovej politiky. My spolupracujeme s Ukrajinou na bilaterálnej báze, odmietame im dávať dary tzv. smrtiacej pomoci, odmietame sa zúčastňovať na vojnových pôžičkách, robíme len na spoločných a vzájomne výhodných civilných projektoch a ponúkame občanom Ukrajiny humanitárnu pomoc. Včera médiá opäť ukázali, že sú schopné zo zrnka pravdy upiecť trojkilový bochník klamstiev. Tým zrnkom pravdy bolo pozvanie na oslavy francúzskeho štátneho sviatku spojené s vojenskou prehliadkou. Ospravedlnil som sa a požiadal nášho veľvyslanca o moje zastúpenie. Všetko ostatné, čo prinášali včera médiá, boli obludné klamstvá. Až som musel zavolať francúzskemu veľvyslancovi a dôrazne ho požiadať, aby veľvyslanectvo Francúzska v Bratislave odmietlo tvrdenia slovenských médií, že to bola francúzska ambasáda, ktorá Slovensko pričlenila ku Koalícii ochotných. Francúzska ambasáda v Bratislave krátko na to vyhlásila, že nikdy nevydala žiadne oficiálne vyhlásenie vo veci členstva SR v Koalícii ochotných. V normálnej krajine by sa médiá ospravedlnili za mediálnu kačicu a všetko by skončilo. Skúste nájsť toto vyjadrenie francúzskej ambasády v protivládnych a protislovenských médiách! Nič. Za to píšu veselo ďalej, že sme členmi Koalície ochotných. Nikto nie je dokonalý, ani ja, ani moja vláda a určite robíme aj chyby a sme pripravení za ne znášať kritiku aj zodpovednosť. Ale to, čo médiá predviedli s naším údajným členstvom v koalícii krajín podporujúcich vojnu na Ukrajine, to je ako u debilov. 81 percentná nedôveryhodnosť slovenských médií hovorí sama za seba.
Vážení priatelia, v tejto súvislosti spomeniem ešte prieskumy verejnej mienky. Tie sú crème de la crème na týchto hodoch mediálnych klamstiev a špiny. Dôsledne držím zásadu, že ich nekomentujem, či sú priaznivé alebo zlé. Ale ťažko byť ticho, keď v jeden deň vyjde prieskum priaznivý pre Smer, aby na druhý deň okamžite vyšiel absolútne nepriaznivý. Rozdiely v podpore sú niekedy aj 4 percentá. A to sa netýka len Smeru, ale aj viacerých politických strán. Médiá zverejňujú politicky objednané prieskumy krížom krážom s obrovskými rozdielmi a je im to jedno, aj keď takto zvyšujú svoju nedôveryhodnosť. Ani jeden prieskum nie je presný. Ide len o mútenie hláv. Sú tak presné ako predpovede počasia, kde sa meteorológovia trafia len vtedy, keď komentujú, ako bolo včera. To isté platí aj o prieskumných agentúrach. Pri voľbách sa všetky vyhovárajú, prečo nikdy nič netrafili. A to nehovorím o tom, že sme dostávali v minulosti ponuky na úpravy prieskumov za jednotkovú cenu – percento hore 5 až 10 000 eur. No nekúpite? Najlepšia rada – nesledovať. Nebrať do úvahy. A v deň volieb sa rozhodnúť rozumom aj srdcom. A agentúram odporúčam, aby prestali robiť z ľudí bláznov.
Reakcia na postup prokuratúry
Vážení priatelia, tento týždeň došlo ešte k dvom udalostiam, pri ktorých bratislavská kaviareň otvárala šampanské. Tou prvou je mediálna skratka, ako inak, pravda, že generálny prokurátor zatlačil na ministerstvo vnútra, aby matrika rozhodla o zápise manželstva homosexuálnych párov. GP urobil len to, čo hovorí zákon. Že matrika buď zápis urobí, alebo oznámi navrhovateľovi, že zápis neurobila, pretože to neumožňuje zákon. Viete, že som osobitnú matriku v Bratislave navštívil a spoločne s jej predstaviteľmi sme vyslovili jasný postoj, že Ústava SR neumožňuje na Slovensku uznanie manželstva homosexuálnych párov a ich zápis do matriky, pretože podľa Ústavy SR je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Aj toto je výsledok hodnotovo orientovanej politiky Smeru. V utorok tento týždeň som o žiadosti GP hovoril aj s ministrom vnútra a predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom. Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov. Takže, milá bratislavská kaviareň, zatlačte štupeľ naspäť do fľaše.
Druhou nemilou udalosťou je politická segregácia, kedy jedna kaviareň v BA odmietla obslúžiť dvoch známych influencerov za to, že majú iné názory, ako sa patrí. Milá bratislavská kaviareň, a to nemyslím tú konkrétnu, ale tú skupinu absolútne netolerantných indivíduí, ako ďaleko chcete zájsť v tej Vašej nenávisti a neznášanlivosti? Až kým nedôjde ku konfliktu? Alebo to robíte presne kvôli vyvolaniu konfliktu. Ste ako malé trojročné detí s krabičkami zápaliek na dobre vysušenom stohu slamy.
Úplne na záver si, vážení priatelia, nemôžem odpustiť krátky komentár na jednu poslankyňu z opozície kvôli jej úprimnému postoju k extrémne úspešnej a užitočnej leteckej linke Bratislavou a Košicami. Dobre počúvajte tento klenot slovenského parlamentu a slovenskej opozície. Ten oprávnený hnev za to, že sa lacnejšie a rýchlejšie dostane z Bratislavou a Košicami. A teraz ich nevoľte! To by bola strašná strata pre Slovensko a jeho budúcnosť. Pekný večer, vážení priatelia.