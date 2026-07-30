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Polícia vyšetruje tragickú zrážku motocyklistu s autom v okrese Trebišov: Záchranári mužovi už nedokázali pomôcť

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)
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TASR

ČEĽOVCE - Trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia začala polícia v súvislosti so stredajšou (29. 7.) dopravnou nehodou v okrese Trebišov, pri ktorej zomrel 55-ročný motocyklista. Podľa doterajších zistení 20-ročný vodič viedol osobné vozidlo v smere od obce Čeľovce na obec Nižný Žipov. Pri odbočovaní vľavo na vedľajšiu cestu sa z doposiaľ nezistených príčin zrazil s motocyklom. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Vodič motocykla napriek snahe záchranárov svojim zraneniam na mieste podľahol. Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzali aj dvaja spolujazdci. Jednu spolujazdkyňu previezla privolaná posádka Rýchlej zdravotnej pomoci na ošetrenie do nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia nad sedem dní.

Polícia vyšetruje tragickú zrážku
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)

„Dychová skúška vykonaná u vodiča osobného motorového vozidla bola negatívna. Negatívny bol aj orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok,“ uviedla Illésová. Prítomnosť alkoholu u nebohého motocyklistu určí až nariadená pitva. Policajti po udalosti miesto zabezpečili a vykonali potrebné úkony smerujúce k riadnemu zdokumentovaniu dopravnej nehody. Doprava bola dočasne v oboch smeroch uzavretá. Presné okolnosti, príčina dopravnej nehody aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Viac o téme: PolíciaNehodaTrebišovTrestné stíhanie
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