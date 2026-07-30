NATO reaguje na napätie pri hraniciach s Ruskom: V Estónsku budú pôsobiť turecké F-16

ANKARA - Turecko nasadilo v Estónsku päť stíhacích lietadiel typu F-16 v rámci misie Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorej cieľom je ochrana pobaltského vzdušného priestoru, oznámilo vo štvrtok turecké ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa ministerstva budú lietadlá pôsobiť na leteckej základni Ämari neďaleko estónskej metropoly Tallinn až do 30. novembra. „Počas tejto misie budú naše jednotky prispievať k bezpečnosti pobaltského vzdušného priestoru v rámci spoločných aktivít NATO v oblasti protivzdušnej obrany,“ uviedlo ministerstvo.
Veliteľská centrála vzdušných síl NATO (AIRCOM) v nemeckom Ramsteine na svojom webe dodala, že Turecko v Estónsku nasadí aj približne 80-členný personál. AFP pripomína, že pobaltské štáty majú dlhú spoločnú hranicu s Ruskom. Odkedy v roku 2022 vypukla vojna na Ukrajine, tieto krajiny hlásia rastúci počet narušení svojho vzdušného priestoru dronmi.