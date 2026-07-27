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Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici má nový termín: Hrubú stavbu dokončia do konca júla

Na snímke premiér Robert Fico. Zobraziť galériu (5)
Na snímke premiér Robert Fico. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)
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TASR

BANSKÁ BYSTRICA - Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do záveru júla v súlade s pôvodnými plánmi. Počas pondelňajšej návštevy staveniska to potvrdil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Časť nových priestorov by mala byť pre pacientov otvorená začiatkom roka 2028, celá nemocnica v roku 2029. Celkové náklady premiér odhaduje na 550 až 600 miliónov eur, z toho viac ako polovicu tvoria financie z plánu obnovy.

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Fico: Hrubá stavba Rooseveltovej nemocnice bude dokončená do záveru júla (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)
Predseda vlády pri návšteve poďakoval vedeniu nemocnice i zástupcom rezortu zdravotníctva a výstavbu novej nemocnice v Banskej Bystrici označil za fantastický úspech. Pripomenul, že stavebné práce sa začali v máji 2024 a hrubá stavba bude dokončená podľa plánov do konca aktuálneho mesiaca. Projekt bude ďalej pokračovať opláštením, prácami v interiéri a postupným technologickým zariaďovaním. „Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029 aj zostávajúca časť,“ uviedol Fico.
Na snímke premiér Robert Fico a Kamil Šaško.
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Na snímke premiér Robert Fico a Kamil Šaško.  (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Nová Rooseveltova nemocnica pozostáva z dvoch objektov. Južný objekt, charakteristický pôdorysom v tvare písmena X, má tri podzemné a osem nadzemných podlaží. Nachádzať sa tu budú najmä medicínske prevádzky, a to napríklad centrum jednodňovej chirurgie, lôžkové oddelenia, operačné sály, jednotky intenzívnej medicíny či urgentný príjem. Severný objekt s tromi podzemnými a siedmimi nadzemnými podlažiami bude zahŕňať administratívne priestory, gastronomickú sekciu, infekčný blok, vzdelávacie a simulačné centrum či pracoviská CT a RTG. Podľa premiéra pôjde o špičkovú modernú koncovú nemocnicu pre celé stredné Slovensko.

Na snímke práce na výstavbe novej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
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Na snímke práce na výstavbe novej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.  (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

„Bude to nemocnica, ktorá bude mať 771 lôžok v najvyššom štandarde. Každá izba bude mať k dispozícii vlastné sociálne zariadenie. Bude to nemocnica, ktorá bude supermoderná aj z pohľadu vybavenia. Ak si zoberieme, že tu bude 20 operačných sál, z nich mnohé budú robotické. Ak si zoberieme spôsob prepravy materiálu, vôbec logistiku tejto nemocnice, tak môžeme hovoriť o nemocnici, ktorá je porovnateľná s akoukoľvek špičkovou nemocnicou v Európe a vo svete,“ skonštatoval predseda vlády.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pripomenul, že banskobystrická nemocnica bude slúžiť aj ako vedecko-výskumné pracovisko s medzinárodnou spoluprácou. „Bude tu simulačné centrum, kde sa budú vzdelávať mladí medici, budúci zdravotníci. Vzniká tu naozaj veľmi komplexná infraštruktúra,“ povedal minister.

Na snímke minister zdravotníctva Kamil Šaško.
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Na snímke minister zdravotníctva Kamil Šaško.  (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Na výstavbu novej nemocnice v Banskej Bystrici bolo z plánu obnovy vyčlenených vyše 350 miliónov eur. Zhotoviteľom stavby je združenie Nemocnica BB, STRABAG PS - SIEBERT + TALAŠ, podľa premiéra má hrubá stavba stáť približne 308 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch pribudnú výdavky na vnútorné vybavenie a technológie, ktoré budú hradené zo štátneho rozpočtu. „Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur,“ povedal Fico.

Generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková zdôraznila, že okrem samotných stavebných prác budú v najbližšom období realizované aj viaceré verejné obstarávania, a to najmä na vybavenie. Nemocnica už vysúťažila napríklad CT zariadenia. „Ďalej sú to verejné obstarávania, ktoré budeme vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie,“ poznamenala riaditeľka.

Na snímke zľava riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková a premiér Robert Fico.
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Na snímke zľava riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková a premiér Robert Fico.  (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Viac o téme: NemocnicaBanská BystricaRóbert Fico
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