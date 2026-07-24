Šaško čelí ďalšej kritike: Opozícia mu vyčíta, že pri fúzii poisťovní nekoná

BRATISLAVA - Opozičná SaS vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) nečinnosť v súvislosti s ohlásenou kúpou akcií Union súkromnej zdravotnej poisťovne súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Minister by mal podľa nej upokojiť verejnosť i zdravotníkov, že prípadná fúzia poisťovní nebude mať negatívny vplyv. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii.
„Mal by ubezpečiť všetkých - poistencov Unionu, občanov tejto krajiny aj zdravotníkov, že táto fúzia medzi zdravotnou poisťovňou Dôvera a zdravotnou poisťovňou Union sa nedotkne nikoho zlým spôsobom. Že to nedopadne negatívne na slovenských pacientov, že to nedopadne negatívne na slovenských zdravotníkov,“ vyhlásil Szalay.
Ako uviedol, kebyže je na ministrovom mieste, nedovolil by, aby takáto situácia vôbec nastala. „Ak si prečítate program SaS-ky, mali sme tam návrh na to, že bude strop, koľko môže mať ktorá zdravotná poisťovňa podiel na trhu,“ povedal. Zároveň by sa na Šaškovom mieste snažil o to, aby Union neodišiel z trhu. V aktuálnej situácii by podľa svojich slov ihneď po ohlásení kúpy akcií zvolal rokovanie so zástupcami oboch súkromných zdravotných poisťovní. „Podpísal by som memorandum o tom, že sa to pacienta a zdravotníkov nedotkne,“ dodal poslanec.
Pýta sa preto, čo robí v tejto situácii minister zdravotníctva, pričom sa obrátil aj na prezidenta SR Petra Pellegriniho. „Stojíme pred prezidentským palácom práve preto, aby som zistil, kde sa nachádza Kamil Šaško. Či náhodou už nepodal demisiu, či náhodou už nehodil do toho uterák. Takže mám tu pripravenú infožiadosť, kde sa pána prezidenta pýtam, či už bola doručená do prezidentského paláca demisia ministra zdravotníctva Kamila Šaška a či jej už vyhovel,“ ozrejmil Szalay.
V súvislosti s transakciou medzi Dôverou a Unionom zároveň upozornil, že do budúcna sa môže stať Dôvera najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, na ktorú prejdú niektoré zo súčasných kompetencií štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, minulý týždeň podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Podľa šéfov zdravotných poisťovní Martina Kultana (Dôvera) a Michala Špaňára (Union ZP) by mohlo prísť vyjadrenie potrebných úradov v horizonte niekoľkých mesiacov. Nemyslia si, že by fúzii bránila nejaká prekážka. Zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu.
Ministerstvo zdravotníctva po ohlásení transakcie deklarovalo, že bude dohliadať na to, aby boli financie z verejného zdravotného poistenia využité v súlade s platnou legislatívou a princípom najvyššej hodnoty za verejné peniaze pre pacienta.