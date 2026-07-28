Nová nemocnica v Martine sa blíži: Prvých pacientov by mohla prijať už o pár rokov

MARTIN - Nová Univerzitná nemocnica svätého Martina v Martine by mohla prijímať prvých pacientov v roku 2028 alebo 2029. Momentálne dochádza k oplášteniu budovy a prebiehajú už aj vnútorné práce. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na utorkovej tlačovej konferencii v Martine. Informoval, že nová nemocnica v plnom rozsahu preberie skúsenosti, ktoré má Univerzitná nemocnica Martin s robotikou a umelou inteligenciou. V Univerzitnej nemocnici Martin má zostať časť pracovísk s tým, že v rámci diskusie o využití ostatných budov je jednou z možností prestavba na internáty alebo byty.
Predseda vlády zároveň podotkol, že od školského roku 2026/2027 začne opätovne výchovno-vzdelávací proces na Strednej zdravotníckej škole v Martine, ktorá bude pripravovať zdravotný personál. „Už prvý ročník bude otvorený teraz na jeseň v roku 2026 a verím, po rozhovore s pánom riaditeľom Univerzitnej nemocnice Martin, že tento počet študentiek, lebo asi pôjde najmä o dievčatá, bude postupne narastať a nebude to len teraz tých 25 v prvom ročníku, ale že v priebehu druhého, tretieho ročníka sa nám podarí tento počet postupne zvyšovať,“ priblížil Fico.
Celková suma stavby sa podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pohybuje medzi 350 a 400 miliónmi eur. „Na toto z plánu obnovy od začiatku bolo alokovaných približne 250 miliónov eur a už vtedy bolo jasné, že ten zvyšok ide zo štátneho rozpočtu,“ ozrejmil Šaško. Podľa slov premiéra na rok 2027 potrebuje nová nemocnica v Martine 200 miliónov eur.
Univerzitná nemocnica svätého Martina v Martine má disponovať približne 660 lôžkami, ktoré budú prevažne v jednolôžkových izbách, a 20 operačnými sálami, pričom niektoré z nich budú robotické. Taktiež bude pri nemocnici parkovací dom pre 1200 automobilov.
Martinský primátor Ján Danko doplnil, že na výstavbu nemocnice zareagovali aj zahraniční investori, ktorí by chceli v Martine vybudovať úplne novú štvrť, kde by mohlo byť k dispozícii viac ako 700 bytov.