Málo kalórií, skvelá chuť. Ak ste ich ešte neochutnali, dlhšie už nečakajte

V júlových horúčavách sa nám veľmi nechce tráviť dlhé hodiny za sporákom. A ani netreba! Rýchly obed vyrieši ľahký šalát, na grile sa rozvonia kukurica, ktorá poteší aj malých maškrtníkov. Ak sa vám žiada ešte sladká bodka na záver, siahnite po čučoriedkach, ktoré v týchto dňoch chutia po slnku a voňajú letom.
Ich sezóna práve vrcholí
Predstavte si, že oberáte čučoriedkový krík. Ručne, bobuľku po bobuľke kladiete do košíka, aby nič nevyšlo nazmar. Takto nejako vyzerá profesionálny zber aj v skutočnosti. S tým rozdielom, že šikovný oberač zvládne obrať za deň aj 80 kilogramov čučoriedok, na koľko by ste si trúfli vy? No dajte pozor, slovenské čučoriedky sú na mnohých miestach chránené a za ich odtrhnutie môžete dostať mastnú pokutu. Rozumnejšie je preto zabehnúť si do najbližšieho Kauflandu pre vaničku veľkých, čerstvých, šťavnatých plodov.
Bobuľovité ovocie sme si v posledných rokoch veľmi obľúbili, a dôvodom nie je iba ich chuť. Čučoriedky obsahujú množstvo vitamínov a minerálov, sú výborným pomocníkom proti stresu, podporujú našu imunitu a zdravie pokožky. Pomáhajú tlmiť zápaly močových ciest, čriev a ústnej dutiny. Právom tak patria medzi najzdravšie ovocie sveta. „Domáce čučoriedky v sezóne majú vyšší obsah bioaktívnych látok než dovážané plody mimo sezóny. O dôvod navyše užiť si ich dosýta,“ hovorí známy odborník na výživu, Miško Páleník.
Nestrácajte čas
Vybavte si nákupy tam, kde práve vrcholí sezóna slovenských čučoriedok, kukurice a šalátu. V predajniach Kauflandu nájdete najčerstvejšiu, najvýhodnejšiu a najširšiu ponuku čerstvého ovocia a zeleniny, pričom len minulý rok sa na pulty dostalo takmer 56 000 ton úrody zo slovenských sadov a polí. To už je slušné číslo, čo myslíte? Navyše, keď siahnete po plodinách od slovenských pestovateľov, podporíte svojím nákupom ľudí, ktorí za nimi stoja a venujú ich pestovaniu množstvo času a energie.
Prepadol vás hlad a nemáte veľa času?
Kukurica vás spoľahlivo zachráni. Jedna z našich najobľúbenejších zelenín vás zasýti a ani v tých najväčších horúčavách nezaťaží žalúdok. Pre jej sladkú chuť ju milujú malí i veľkí. Uverili ste mýtom o jej vysokej kalorickej hodnote? V skutočnosti má približne 85 kcal na 100 gramov, čo je menej než akákoľvek bežne používaná príloha. Kukurica je známa aj vysokým obsahom vlákniny, vitamínu A alebo draslíka. „Kukurica je prirodzeným zdrojom komplexných sacharidov, vlákniny a energie, čo z nej robí výbornú sezónnu plodinu v letných mesiacoch, kedy máme prirodzene vyššiu fyzickú aktivitu,“ vysvetľuje Miško Páleník. Tú zo slovenských polí už teraz kúpite v predajniach Kauflandu po celom Slovensku.
Šaláty nie sú iba „diétne“
Vedeli ste, že šalátové hlávky obsahujú hlavne vodu? Aj to je zárukou perfektného osvieženia, ktoré naše telo v letných horúčavách mimoriadne potrebuje. Ľadový šalát má ešte jednu zaujímavú vlastnosť. Podľa Miška Páleníka nám v lete prirodzene pomáha regulovať telesnú teplotu. Na našom tanieri by sa mal objavovať čo najčastejšie. „Šalát je ľahká, nízkokalorická zelenina s vysokým obsahom vody, obsahuje aj menšie množstvá vitamínov C, E a B, ako aj rastlinné antioxidanty,” vysvetľuje odborník na výživu. Dajte si však pozor na častú chybu – nutrične najhodnotnejšie sú tmavšie vonkajšie listy, nie vnútorné svetlejšie. Ak ste naň práve dostali chuť, viete, kde tento chrumkavý šalát od slovenských pestovateľov nájdete. V Kauflande, tam zoženiete aj všetko potrebné na prípravu rýchleho letného šalátu. Prajeme vám dobrú chuť.
Pripravte si letný šalát s kuracím mäsom a kukuricou
Suroviny:
ľadový šalát
2 kuracie prsia
3 vajcia
150 g balkánskeho syra
2 kukurice
olivový olej
soľ, korenie
Kuracie mäso osolíme, okoreníme a opečieme dozlatista. Vajcia uvaríme natvrdo. Ľadový šalát natrháme do misy. Uvaríme kukuricu vo vode, postavíme ju zvislo na dosku a nakrájame smerom zhora nadol. Pridáme kukuricu do šalátu, nakrájané vajíčka a balkánsky syr. Navrch uložíme kuracie mäso, pokvapkáme olivovým olejom a dochutíme.
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